Ancona, 22 gennaio 2018 – Il Touring Club Italiano pianta nelle Marche ben 21 Bandiere Arancioni (FOTO). Ventuno, infatti, sono i comuni marchigiani sotto i quindicimila abitanti che l’associazione considera “borghi eccellenti dell’entroterra italiano”; meritevoli, dunque, della certificazione Tci per il triennio 2018-2020. Un patrimonio che vale alla regione il terzo posto in Italia, dopo Toscana (38) e Piemonte (28).

La cerimonia nazionale delle Bandiere Arancioni è avvenuta stamattina a Genova, nella cornice del Palazzo Ducale. Tutte le province delle Marche erano rappresentate. Sono stati premiati, infatti, i Comuni di Corinaldo, Genga, Offagna, Ostra, Serra San Quirico, Staffolo (tutti in provincia di Ancona), Frontino, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Urbisaglia (in provincia di Pesaro e Urbino), Camerino, Montecassiano, Montelupone, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano, Visso (in provincia di Macerata), Monterubbiano (Fermo), Acquaviva Picena e Ripatransone (Ascoli).

Si tratta, secondo Tci, di “luoghi speciali, magari ancora poco conosciuti, dove la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio, il patrimonio artistico-culturale, la qualità dell’accoglienza si uniscono per regalare autenticità al viaggio”. Posti dove, per dirla in breve, il turismo funziona.