Jesi (Ancona), 10 gennaio 2018 - Sul il sipario, venerdì (ore 20,30) della stagione lirica di tradizione del teatro Pergolesi con Rigoletto di Verdi, in replica domenica (ore 16) (FOTO). Si tratta di un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con i Teatri di Opera Lombardia, con la direzione di Pietro Rizzo e, andato in scena oggi pomeriggio come anteprima giovani.

Il nuovo allestimento è riallestito al Teatro Pergolesi dallo jesino Matteo Mazzoni. Sarà ambientato in un Cinquecento reinterpretato, un mondo evocativo con una raffinata messa in scena, astratta e illusoria. Scene e costumi sono di Tommaso Lagattolla, luci di Fiammetta Baldiserri, movimenti coreografici a cura di Danilo Rubeca. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” è il Maestro Pietro Rizzo, attualmente considerato uno fra i più talentuosi direttori italiani in Europa: è stato direttore principale dell’Opera di Göteborg, direttore musicale dell’Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia de La Coruña.

Il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno è diretto da Giovanni Farina. Il cast vocale è formato da voci di grande esperienza e da giovani tra i più interessanti e apprezzati del panorama nazionale ed internazionale. Nel ruolo protagonista si alterneranno i baritoni Angelo Veccia e Francesco Landolfi. Il primo, artista versatile capace di calcare le più importanti scene internazionali (Teatro alla Scala, Teatro la Fenice, Arena di Verona, Opernhaus di Zurigo, Staatsoper di Berlino, Concertgebouw di Amsterdam) in molteplici ruoli del grande repertorio lirico. Il secondo, giovane ma con all’attivo già numerose recite di Rigoletto al Teatro dell’Opera di Roma e nei più importanti teatri tedeschi (Deutsche Oper di Berlino, Francoforte, Stoccarda e Lipsia).

Nei ruoli di Gilda e del Duca di Mantova si alterneranno giovani interpreti, astri nascenti del panorama vocale italiano.

Saranno Lucrezia Drei e Claudia Pavone ad avvicendarsi nel ruolo della figlia di Rigoletto. Infine, i giovani tenori ai quali è affidato il ruolo del Duca saranno Matteo Falcier e Marco Ciaponi, entrambi al debutto nel ruolo, ma già acclamati come giovani interpreti verdiani. In occasione delle serate di Rigoletto, prima e dopo gli spettacoli, l’Associazione Italiana Sommelier Marche organizza Opera doc nel foyer del Teatro Pergolesi, con degustazioni guidate gratuite di vini del territorio. Due inoltre gli appuntamenti di approfondimento sull’opera curati da Elena Cervigni, venerdì alle 19 e domenica alle 15 nelle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (0731 202944, marketing@fpsjesi.com).