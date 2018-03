Osimo (Ancona), 6 marzo 2018 – L’amatissima ed energica compagnia di danza Kataklò, diretta da Giulia Staccioli, arriva nelle Marche con il suo ultimo lavoro “Eureka” sabato 10 marzo al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (ore 21.15), domenica 11 al Teatro Rossini di Civitanova Marche (ore 17) a conclusione della rassegna Civitanova Danza e il 24 e 25 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (ore 20.30 e ore 17.30).

Eureka (dal greco “ho trovato”) rimanda alla celebre esclamazione dell’antico matematico greco Archimede urlata, correndo nudo per la città, per celebrare e condividere con la sua gente una sorprendente scoperta appena avvenuta. Il titolo rimanda quindi alla necessità della coreografa di condividere anche lei con il suo pubblico la ricerca di un movimento nuovo, espressivo, intenso, teatrale, comprensibile e apprezzabile da tutti. Cuore pulsante dello spettacolo sono le straordinarie capacità fisiche ed espressive dei performer: cinque corpi diversi, cinque percorsi esperienziali ed artistici differenti, cinque capacità interpretative, cinque sensibilità per rispondere agli stimoli creativi della coreografa, ma che insieme creano un potentissimo amalgama corporeo, visivo e poetico che riempie i sensi degli spettatori lasciando senza fiato.

Info: 071 2133600.