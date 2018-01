Ancona, 2 gennaio 2018 - I consumatori esperti lo sanno già, per gli altri vale la pena ricordarlo: il 5 gennaio nelle Marche cominciano i saldi invernali del 2018. La data di chiusura? Il 1° marzo prossimo. C’è tempo, dunque, per programmare gli acquisti.

“Confermiamo le indicazioni che dal 2011 regolamentano, in maniera condivisa, i periodi delle vendite di fine stagione, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative”, afferma l’assessora al Commercio, Manuela Bora. “L’esigenza nazionale – prosegue - è quella di uniformare i periodi, superando gli ambiti amministrativi per privilegiare una logica commerciale che eviti forme di concorrenza penalizzanti sia per le attività che per i consumatori”.

Secondo un sondaggio commissionato dalla Confesercenti, è un nuovo paio di scarpe l’acquisto in sconto più desiderato dagli italiani. Una buona notizia per le Marche, che delle calzature hanno fatto il loro oro.