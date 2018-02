Ascoli, 16 febbraio 2018 – Ottimi risultati per la trasferta sanremese del Consorzio tutela vini piceni. Un bilancio positivo che arriva a sette giorni dal termine della manifestazione. L’iniziativa è nata in occasione dei 50 anni del Rosso Piceno doc. Gli spot promozionali delle bellezze della regione Marche andati in onda durante le serate del Festival hanno fatto da apripista al Consorzio che ha aderito al progetto il Tasso del Miele, del critico musicale e scrittore Michele Monina in collaborazione con l’autore e regista Mattia Toccaceli, di abbinare il vino alla musica nella cornice della manifestazione canora più seguita dagli italiani. Ben 18 dei 20 artisti big in gara hanno varcato la soglia di Villa Marina nei pressi del teatro Ariston, per l’occasione trasformata in punto d’accoglienza con l’insegna Casa Piceno dove oltre a Monina e Toccaceli, Daniele Fava enologo e comunicatore, per conto del Consorzio ha presentato e versato nei calici agli artisti di volta in volta i vini dei produttori associati. In cucina anche un ascolano doc, Pippo Feriozzi che ha proposto le eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Monina ha intrattenuto i suoi interlocutori confrontando i brani e la musica, indagando sui molteplici aspetti che caratterizzano ogni edizione del Festival. Le conversazioni erano accompagnate da un buon bicchiere di vino. In particolare sono stati offerti il Rosso Piceno e Rosso Piceno Superiore di annate recenti 2015 e 2014 ma anche precedenti fino alla vendemmia 2008. Ad aprire gli incontri con gli artisti a Casa Piceno Ermal Meta e Fabrizio Moro che il lunedì per primi si sono seduti al tavolo cui ha fatto seguito nella stessa giornata Annalisa. Dai Negramaro a Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian con Marco Masini, Enrico Ruggeri e la sua band Decibel, Enzo Avitabile, Peppe Servillo e Paola Turci. Numerosi quindi i consensi ricevuti nell’ambiente discografico dalla novità tutta marchigiana che ha animato questa edizione del Festival per l’originalità dell’accoglienza riservata agli artisti. Le interviste agli artisti iniziavano alle 10 per concludersi a cena oltre la mezzanotte. Un tour de force affrontato senza risparmiarsi, grazie al gradimento dei suoi ospiti come confermano le videointerviste realizzate e visibili sul sito www.iltassodelmiele.it.