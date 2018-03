Ascoli, 1 marzo 2018 - Al via il quarto corso gratuito di autodifesa per donne. Un appuntamento che si rinnova dopo il successo delle scorse edizioni. Oggi più che mai il tema della difesa personale è molto sentito, soprattutto per quanto riguarda l'autodifesa femminile. Aumentare la propria autostima, avere la consapevolezza di poter affrontare situazioni spiacevoli e reagire in modo concreto e razionale sono i principali obiettivi. In tutto saranno quattro le lezioni. Si inizia il 6 marzo nella palestra Yuki Club a Monticelli, in via delle Azalee 5. Gli altri appuntamenti sono in programma per il 9, 13 e 16 marzo dalle 17,30 alle 18,30. Il corso sarà tenuto dall’istruttore Emanuele Conti. Le lezioni e gli incontri si svilupperanno con una fase di riscaldamento e potenziamento, per poi proseguire con l’atteggiamento da tenere nei confronti dell’aggressore, con il controllo del proprio corpo, con alcuni semplici modi per liberarsi dalle prese e con l’acquisizione di alcuni metodi di percussione. Le tecniche di autodifesa derivano dal Krav Maga.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0 e fa seguito ai corsi realizzati, con ampia partecipazione di donne, nel 2017 sempre ad Ascoli Piceno ed a Fano. L’iniziativa è finalizzata a fornire alle partecipanti maggiore consapevolezza di sé, più fiducia nelle proprie capacità e la concreta possibilità di riuscire sfuggire ad un’aggressione. Possono partecipare, per effettuare una sorta di aggiornamento, anche le donne che si sono iscritte ai corsi realizzati in precedenza.“Il corso di autodifesa – dicono i promotori dell’iniziativa – rientra nel progetto dell’Unione sportiva Acli Marche ‘Donne in movimento’ ed avrà l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere, ad esempio, tra pericolo reale e pericolo potenziale. L’iniziativa rientra inoltre nel quadro delle iniziative programmate nel territorio regionale al fine di promuovere l’attività fisica tra i cittadini in applicazione del Piano regionale della prevenzione”. L’iscrizione è gratuita ma si consiglia la prenotazione. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre contattare il responsabile del corso Emanuele Conti al numero: 3288777737.