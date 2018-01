Bologna, 18 gennaio 2018 – Se la musica continua ad essere l'indiscussa protagonista del fine settimana bolognese, il prossimo weekend, accanto ad essa, vedrà fiorire teatri, gallerie e musei, per tre giorni all'insegna di cultura e divertimento.



Venerdì 19, si inizia, però, dallo spinoso tema della paura, grazie al primo dei cinque incontri del ciclo “Game of Fears”, il percorso di conferenze organizzato da Unibo e ospitato da Palazzo Marchesini. Poi, comincerà il tour de force degli spettacoli, a partire dall'apertura della stagione del Teatro Comunale, con in cartello “La Bohème” di Giacomo Puccini, e da un Teatro EuropAuditorium in versione musical, grazie ad “Aggiungi un posto a tavola”, la commedia musicale firmata da Garinei e Giovannini. Non è, ovviamente, finita qui, perché i riflettori si accenderanno anche, all'Arena del Sole, su “Peter Pan guarda sotto le gonne”, opera della giovane regista Livia Ferracchiati, mentre, all'Atelier Sì, assisteremo a “Nikola Tesla. Lectures”, la pièce ideata da Masque Teatro e dedicata a uno dei padri della scienza contemporanea.

Altre due interessanti proposte teatrali, inoltre, saranno quelle del Teatro delle Moline e della Chiesa di San Mattia (in via Sant'Isaia), già pronti, rispettivamente, per “Il 45 giri di Astorritintinelli” e per le suggestioni classiche di un “Edipo Re/Sofocle” curato da Archivio Zeta. Il pezzo forte sul fronte dei concerti, poi, sarà certamente il live dell'eclettica Sequoyah Tiger, al Covo Club, ma non mancheranno tanti altri spunti musicali, a partire dallo show “Magazzeno Bis 3” del Mercato Sonato, presentato dalla web radio Daevid, per proseguire con il “Cassanelli-Calì Duo” del Barazzo e, al Mikasa, con la serata “E_POP”, senza dimenticare Le corde locali, ospiti del Fucina 209. La lunga notte, invece, prenderà il via al Locomotiv Club, che sta già allenando la sua 's' e la sua 'z' per “Il regaz di Bolo – The Party”, e continuerà, fino a tardi, al Cassero e all'Estragon, l'uno in nottata “Gump” e l'altro in attesa di Chinese Man. Gli ultimi colpi del venerdì, infine, li spareranno uno Studio54 nel mood giusto per “The Basement” e un Kinki ad alto volume, grazie al party “Chunk”.



Per sabato 20, innanzitutto, ci attende una scorpacciata a base di arte, che inizierà, con la mostra “It's OK to change your mind”, dagli spazi di Villa delle Rose, dove saranno esposte opere provenienti dalla Collezione Gazprombank, da intendere in continuità con i capolavori russi della “Revolutija” del MAMbo (sempre affollatissima). Altre rassegne da non farsi sfuggire, poi, saranno la personale “Sestante” di Gianni Dessì, alla Otto Gallery, la “Vedovamazzei: Unexpected Landscapes” della Galleria De' Foscherari, a cura di Stella Scala e Simeone Crispino, e, alla Labs Gallery, la “Dado, Joys, Rusty, Cuogi Corsello: tutti nudi”, dedicata all'universo del writing.

Al clima culturale del '68 francese, invece, sarà riservata l'esposizione di opere d'arte e documenti “La poesie est dans la rue” di Spazio e Immagini, mentre lo spunto teatrale del giorno, accanto alle repliche di San Mattia, Teatro delle Moline e Atelier Sì, coinvolgerà l'Arena del Sole e il suo “Atlas des Kommunismus”, a cent'anni dalla Rivoluzione d'Ottobre. Prima di scatenarsi a ritmo di musica, inoltre, torneranno di moda le escursioni dell'associazione Vitruvio, che spazieranno, questa volta, fra Palazzo Poggi, Basilica di San Domenico e Bagni di Mario, oltre a portarci alla scoperta della “Duchamp, Magritte, Dalì” di Palazzo Albergati e fra le pieghe misteriose del “Black Trek” notturno. Con il favore delle tenebre, poi, salirà il volume della musica, soprattutto per chi possiede un biglietto del concerto sold-out di Nek, Pezzali e Renga all'Unipol Arena (bis il 23 febbraio). Ma anche nei più noti locali cittadini, grazie ai live di Andrea Laszlo De Simone, al Covo Club, del Caliri-D'Alessandro Duo, al Barazzo, e del rapper Claver Gold, al Tpo, oltre che per merito della serata “Balkanimals” del Mercato Sonato. Fra i locali da ore piccole, infine, segnaliamo la presenza di Gas & Matteo Vanti, allo Studio54, l'arrivo di Madteo al Nero Factory e, non ultimo, il grande evento in programma al Kindergarten, dal titolo “Werkstatt invites Awry” e animato dall'omonima etichetta milanese.



Domenica 21, dopo l'indigestione di note e cultura, sarà tempo di prendersi una pausa a spasso per musei, grazie alle consuete aperture domenicali, magari iniziando dalla “The Wall Experience” di Palazzo Belloni, dalla “Mexico – La mostra sospesa” di Palazzo Fava o dalla “Renè Paresce. Italiani a Parigi” del Santuario di Santa Maria della Vita, oppure spostandosi a Villanova di Castenaso, per le meraviglie archeologiche del Muv. Il dì di festa di Vitruvio, invece, prenderà le mosse, in mattinata, dal percorso storico-ambientale fra le acque delle colline di Bologna e proseguirà, dopo la Basilica di Santo Stefano e i Bagni di Mario, fino al MAMbo, per una visita guidata speciale di “Revolutija”, fra un Kandinskij e uno Chagall. Per i concerti, poi, bisognerà attendere la sera, dominata, come sempre, dalla “Macondo Sunday” e dalle “Hopper Hours” del Mercato Sonato, con la significativa novità di “Sinestesie #01”, il format segreto in bilico fra musica e arte che, per scoprire la location, richiede l'invio di un messaggio privato alla pagina www.facebook.com/spazio.sinestesie.