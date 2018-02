Bologna, 11 febbraio 2018 - Tornano il gelo e la neve (foto) in Emilia Romagna, anche a bassa quota, dopo le nevicate di inizio febbraio. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla dalla mezzanotte di oggi per 24 ore, escludendo la zona costiera. Un nuovo vortice d'aria fredda interesserà infatti tutta la penisola tra lunedì e martedì, portando maltempo su diverse regioni, come confermato da 3bmeteo.com.

Nevicate, tra deboli e moderate, interesseranno la regione fino in collina e con alta probabilità anche in pianura. C'è incertezza sui quantitativi: la stima più cautelativa prevede un massimo di 15 centimetri, più probabile sulla pianura centrale.

L'interazione con l'aria fredda proveniente dal Nord Europa favorirà nevicate a quote collinari, ma a tratti anche in pianura sull'Emilia Romagna entro lunedì notte. Fiocchi non esclusi in città

come Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola e a tratti anche a Rimini; neve in collina anche sulle alte Marche con fiocchi possibili ad Urbino.

Sull'Appennino centrale neve mediamente oltre 700-1000 metri, oltre 1000-1500 metri su quello meridionale ma con quota in generale calo nel corso di martedì, quando i venti ruoteranno da Nord favorendo un diminuzione delle temperature.

Fenomeni di acqua mista a neve si prevedono nelle zone vicine al Ferrarese e Ravennate. Nel corso della serata si intensificheranno i venti da nord-est sulle coste, con aumento del moto ondoso.