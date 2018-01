Bologna, 4 gennaio 2018 – Dopo un mercoledì di riposo, la Virtus Segafredo ha ripreso questa mattina la propria preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro Avellino. La formazione di Alessandro Ramagli è attesa dalle ultime due giornate di campionato, che potrebbero spalancare le porte della Final Eight di Coppa Italia.

Reduce da tre vittorie consecutive (quarta nelle ultime cinque gare), la Virtus è chiamata a compiere una vera e propria impresa al PalaDelMauro con la formazione di Sacripanti che ha appena conquistato la testa della classifica a fianco di Milano e Brescia a quota 20. Compito difficile quindi quello che attende Ndoja e compagni, anche se il momento positivo dei bianconeri non può che far ben sperare nell’immediato per la conquista di un posto alla Final Eight e ovviamente ancor di più nel lungo periodo, visto che le V Nere puntano a conquistarsi un posto nei playoff.

Oggi, alla ripresa della preparazione, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento, al mattino e poi in tardo pomeriggio alla palestra Porelli. Domani bianconeri ancora in campo, mentre sabato è in programma la partenza per la Campania, in previsione della partita in programma domenica alle 20.45.