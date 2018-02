Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 15 febbraio 2018 – “Notti di follia” al teatro Cicconi. Protagonisti Anna Galiena e Corrado Tedeschi. Scritto da Josiane Balasko e interpretato con Roberto Serpi per la regia di Antonio Zavatteri, lo spettacolo, in scena domenica alle 21.15, è il nuovo appuntamento del cartellone in abbonamento proposto da Comune e Amat con il contributo di MiBact e Regione Marche. Tratto da «Nuit d’ivresse» della Balasko, attrice e autrice francese di cinema e teatro fra le più acclamate, «Notte di follia» è un testo di grande intelligenza e molto divertente: due sconosciuti, uno agli antipodi dell’altro, ma entrambi soli e accomunati da uno stesso segreto, iniziano un dialogo divertente e serrato finché, man mano che la notte si fa più assurda, emerge il vero malessere che le pervade e le unisce.

Un incontro inatteso al bar della stazione. Un noto conduttore di un programma tv beve per dimenticare e, brillo, sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta, importuna una cliente. Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i piedi in testa e anzi risponde per le rime. L’amnesia, al risveglio del protagonista Jacques, trasporterà i personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che veramente conta, ciò che attira un essere umano verso l’altro. La traduzione è di Aldo Malinverni, scene e costumi sono di Laura Benzi, lo spettacolo è prodotto da I Due della Città del Sole con La Contrada - Teatro Stabile di Trieste. Informazioni e prevendite: Teatro Cicconi tel. 320/8105996 e 0734/8196497; biglietterie del circuito Amat Vivaticket tel 071/2072439; call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600-. Biglietti a 20 euro per la platea e 17 per la galleria (riduzioni rispettivamente a 17 e 12 euro riservate a under 25, over 65 e convenzionati vari).