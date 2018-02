Fermo, 21 febbraio 2018 - Nella provincia di Fermo sono il 39 % – sposati o in coppia – quelli che hanno dichiarato di aver tradito il partner ufficiale almeno una volta. Una percentuale che risulta essere molto alta, anche se la media nazionale viaggia sul 45%, la più alta a livello europeo. E’ quanto è emerge, esaminando i dati dell’Ipsos relativi al 2017, affiancati ad una ricerca locale del Resto del Carlino su un campione di persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

A sorpresa, dunque, la cattolica Italia e la super cattolica provincia di Fermo risultano avere tra i più alti tassi di relazioni extraconiugali. Nelle Marche solo a Macerata si tradisce di più, addirittura risulta essere tra le primissime province in questa speciale classifica.

La gran parte delle persone intervistate, alla domanda ti sei pentito o pentita di aver tradito il partner, solo un 27% ha risposto sì, contro il 73% di no. Non solo fedifraghi e traditori quindi, ma anche impenitenti. Ma quale valore morale danno gli abitanti del Fermano e gli italiani in genere all’infedeltà? Perché se cedere alle lusinghe di un amore clandestino può essere prassi comune, farlo diventare moralmente accettabile è tutta un’altra storia.

Ancora una volta i dati sorprendono e dipingono un quadro del nostro territorio molto più laico di quello che si pensa. Stavolta i numeri vengono da un sondaggio condotto dal nostro giornale su scala provinciale. Il 69% degli intervistati pensa che l’infedeltà sia moralmente inaccettabile, una percentuale che raffrontata ai dati internazionali risulta comunque tra le più basse del mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, ben l’84% condanna pubblicamente il tradimento, così come il 76% dei britannici. A confronto, l’Italia con il 65% di media, sembra un popolo di libertini, superato solo da Francia (47%) e Germania (60%).

Per il 56% degli abitanti della provincia di Fermo si può essere innamorati del proprio partner e tradirlo senza tanti complimenti, tant’è che il 40% ha dichiarato di essere stato quasi sicuramente tradito almeno una volta. Secondo il sondaggio Ipsos, invece, per il 63% è del tutto possibile amare due persone contemporaneamente, con un 21% degli intervistati che ha rivelato una stabile e duratura relazione con l’amante contro un 41% di avventure occasionali. Anzi, il 43% si aspetta addirittura di essere perdonato dal partner qualora ne scopra la scappatella.