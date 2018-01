Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 1 gennaio 2018 - Incidente nella notte di San Silvestro, lungo la Provinciale Fratte, all'altezza del ponte dell'autostrada, in territorio di Sant'Elpidio a Mare, con conseguenze fortunatamente non preoccupanti per il giovane 25enne che vi è rimasto coinvolto. Erano circa le 2 e il giovane stava percorrendo quella strada quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce. Un impatto piuttosto violento che ha fatto sì che sul posto giungessero anche i vigili del fuoco di Fermo e di Civitanova Marche, oltre ai militi della Croce Gialla di Montegranaro. Il giovane ha riportato lesioni e contusioni ed è stato trasferito al Pronto Soccorso di Civitanova Marche.

Durante la notte, poco dopo le 3, la Croce Gialla è stata impegnata anche in un altro soccorso, anche questo di lieve entità, in un locale pubblico di Montegranaro dove erano in corso i festeggiamenti di capodanno: un giovane si era procurato una lieve ferita al volto mentre stava scherzando con degli amici. Anche lui è stato portato in codice verde al Pronto Soccorso di Fermo.