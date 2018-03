Fermo, 4 marzo 2018 - Si vota oggi dalle 7 alle 23 per il rinnovo dei due Rami del Parlamento. 133.697 i votanti per la Camera e 123.641 per il Senato. Affluenza alle 12: nella provincia di Fermo ha votato il 19,33%. In città: ha votato il 19,70% degli elettori per la Camera e del 20,55% per il Senato. Nelle Marche alle 12 l'affluenza è del 19,81%.

Nelle Marche 1,2 milioni di elettori alle urne

COME SI VOTA - Il nuovo sistema elettorale (il Rosatellum bis), prevede una quota (minore) di maggioritario e una (maggiore) di proporzionale. Alla Camera, 232 seggi saranno ripartiti tramite collegi uninominali (un collegio = un seggio, in ogni collegio vince il candidato chi prende più voti), mentre 386 seggi saranno suddivisi fra i candidati della lista (o coalizione di liste) al plurinominale, che avranno ottenuto più voti, in ordine dal primo all’ultimo. I restanti 12 seggi sono della circoscrizione estera. Al Senato 101 seggi saranno scelti con sistema maggioritario, 193 con proporzionale.

Importante: voto al candidato uninominale e voto di lista sono collegati. Cioè la preferenza data al candidato dell’uninominale va anche alla lista corrispondente (ed entrerà nel conteggio del proporzionale), e viceversa: chi vota una lista, esprime anche la preferenza per il candidato corrispondente. È possibile fare un segno su entrambi, oppure fare il segno solo sul candidato del collegio. O ancora barrare una croce sul simbolo di lista. Il risultato è equivalente.

Ciascun elettore riceverà due schede elettorali: una (gialla) per il Senato e una (rosa) per la Camera.

Per tutte le schede vale la stessa modalità di voto. Ossia, l’elettore può scegliere se contrassegnare un simbolo di partito o il nome del candidato uninominale scritto nel rettangolo in alto. Il segno tracciato sul simbolo di partito equivale ad un voto per la lista di quel partito e, in automatico, anche per il candidato uninominale ad essa collegato. Il segno tracciato sul nome del candidato uninominale vale anche come voto per la lista collegata. Solo nel caso delle coalizioni si può votare nome e uno dei partiti oppure solo il nome ma il voto è allora ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Non è ammesso il voto disgiunto, che fa annullare la scheda.

