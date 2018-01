Imola, 28 gennaio 2018 – Tragedia della strada in via Serraglio: un uomo di 76 anni è morto investito da un’auto.

Stando alle prime informazioni, l’incidente mortale è accaduto alle 18,20. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia municipale imolese, l’anziano è stato centrato dall’auto condotta da un 25enne. Vani i tentativi di rianimazione del personale sanitario: per il 76enne non c’è stato nulla da fare.