4 min





Macerata, 7 febbraio 2018 – Conto alla rovescia per il Carnevale. In programma giornate dedicate soprattutto ai bambini e al loro divertimento, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Piediripa. La festa entra nel vivo domani, giovedì grasso. Ecco il calendario defgli eventi in programma. Domani alle 18, all’auditorium dell’asilo Ricci il concerto, a cura della Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio, dedicato alle famiglie Il Carnevale degli animali. Dalle 22, al Duma in vicolo Tornabuoni, i locali Cabaret, Fabric e Spulla organizzano musica con dj set in vinile, soul garage, rock’n roll di Sweet Teddy records.

Venerdì Macerata Musei propone invece per Riflessi d’arte Doppio nell’arte un itinerario legato al tema della maschera nel Novecento italiano con visite guidate a Palazzo Ricci alle 10.30, 11.45 e 13 (su prenotazione allo 0733.25636).

Domenica, dalle 14, ai Giardini Diaz torna il tradizionale Carnevale Maceratese giunto quest’anno alla 28^ edizione tenuta a battesimo dalla madrina Stefania Orlando scelta dalla ProLoco di Piediripa che cura la storica manifestazione. In queste ore si stanno dando gli ultimi ritocchi ai sette carri allegorici così come fervono i preparativi per organizzare i gruppi che parteciperanno alla sfilata che sono di varia ispirazione e provenienti da diversi centri dell’hinterland maceratese come Monte San Giusto, San Girio – Potenza Picena, Corridonia Tolentino, Madonna del Monte e Montegranaro.

Il Carnevale Maceratese sarà allietato anche dal carro allestito dalla Pro Loco di Piedirpa con tanti ragazzi mascherati che avrà il compito di aprire la sfilata seguito da quello dei dolci e del vino che verranno offerti a tutti gli intervenuti gratuitamente dalla Pro loco stessa e dall’azienda agraria Lucangeli. Allieteranno il corso mascherato anche le due bande musicali Corpo bandistico Città di Petriolo e la Lombarda anni ’70 di Santa Maria Nuova e il gruppo storico Sbandieratori di Corinaldo.

Ospite del Carnevale Maceratese un gruppo di ragazzi dell’Istituto Bignamini di Falconara al quale verrà consegnato un contributo frutto di quanto raccolto dalla Pro Loco con il Canto della Pasquella durante le festività natalizie. Contributo che anche quest’anno, in parte, verrà donato alle Pro Loco di Pievetorina e Pievebovigliana, due centri montani colpiti dal sisma del 2016.

Al termine della kermesse la giuria stilerà una classifica dei carri e dei gruppi per assegnare il 1° il 2° il 3° posto e tutti gli altri 4° posto a pari merito.

Sempre domenica Macerata Musei propone, alle 16, a Palazzo Buonaccorsi una visita guidata su prenotazione (tel. 077.256361) alla mostra Capriccio e Natura. Arte nelle Marche del secondo Cinquecento

Infine lunedì, dalle 16 alle 18.30, ci sarà anche Carnevale in biblioteca con racconti e marionette grazie al laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni, iniziativa a cura dell’Istituzione Macerata Cultura, Biblioteca Musei organizzata nei locali della biblioteca Mozzi Borgetti.



Riproduzione riservata