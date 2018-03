Macerata, 7 marzo 2018 – Conclusa l’operazione «Drago nero», condotta insieme dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Ancona e Macerata e coordinata dal procuratore capo di Macerata, Giovanni Giorgio.

È stata così smantellata un’organizzazione criminale specializzata in frodi nel commercio di carburanti. Alle prime luci dell’alba, le Fiamme Gialle, con l’impiego di oltre 60 militari, hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, con i quali sono stati posti agli arresti domiciliari sei dei venticinque indagati, residenti due nelle Marche, uno in Puglia, uno in Campania e due coniugi domiciliati a Roma, tutti operanti nella commercializzazione dei prodotti petroliferi.

L’inchiesta, partita nell’estate del 2015, ha portato all’esecuzione di decine di perquisizioni e sequestri documentali nelle sedi societarie e nelle abitazioni delle persone coinvolte a vario titolo, sparse nelle Marche, nel Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Lombardia.

La complessa ramificazione societaria, costituita ad hoc per ostacolare l’accertamento della frode, con la compartecipazione di un elevato numero di persone (in totale sono 25 le persone iscritte dal pm nel registro degli indagati), aveva base decisionale a San Severino.

A capo dell’associazione a delinquere un settempedano di 50 anni, ritenuto il dominus assoluto, cioè colui che ha promosso e coordinato il sodalizio criminoso.