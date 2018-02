Macerata, 17 febbraio 2018 – Domattina la città scende in piazza con lo slogan «Macerata è libera. Nonviolenta, antirazzista e antifascista». Una grande manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con enti e associazioni del territorio, per creare una rete antifascista e antirazzista, per riflettere profondamente sulle recenti, tragiche vicende che hanno interessato la nostra città.

L’appuntamento è per tutti domattina alle 9.30 in piazza della Libertà da dove, dopo il saluto del sindaco Romano Carancini, alle 10 partirà il corteo che sfilerà in corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi, corso Cavour per arrivare fino a piazza della Vittoria, al Monumento dei caduti saranno letti i 12 principi fondanti della costituzione italiana.

Queste le modifiche al traffico in vigore durante lo svolgimento della manifestazione. Divieto di sosta e di circolazione dalle 9.30 sulle vie interessate al corteo: piazza della Libertà, corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi, piazza Annessione, piazza Garibaldi, corso Cavour, piazza della Vittoria. A queste si aggiungono, per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, via don Minzoni, da via Zara fino a piazza della Libertà, piazza XXX Aprile, via Armaroli nel tratto compreso tra via Berardi e corso Matteotti, vicolo Costa, via Berardi, vicolo Torri, via Mozzi, per i veicoli in ingresso da piazza Garibaldi, piazza Garibaldi nel tratto compreso tra viale Leopardi e piazza Annessione.

Inoltre, direzione obbligatoria diritta verso via Trento per i veicoli provenienti da viale Leopardi; divieto di circolazione in via Morbiducci per i veicoli provenienti da piazza Pizzarello, nel tratto compreso tra via Valentini e corso Cavour, e senso unico alternato nello stesso tratto di via Morbiducci; divieto di accesso in corso Cavour per i veicoli circolanti in via Morbiducci; direzione obbligatoria a sinistra verso via Valentini per i veicoli circolanti in Via Morbiducci provenienti da piazza Pizzarello; divieto di circolazione in via XXIV Maggio nel tratto compreso tra via Corridoni e corso Cavour e senso unico alternato nello stesso tratto con uscita per tutti i veicoli verso via Corridoni; divieto di accesso in corso Cavour per i veicoli circolanti in via XXIV Maggio e quelli provenienti da galleria Luzio; direzione obbligatoria verso via dei Velini o via Ghino Valenti per i veicoli provenienti da via Trento; direzione obbligatoria a sinistra verso via Vinciguerra per i veicoli circolanti in via Ghino Valenti, provenienti da Villa Potenza e per quelli in uscita da via Vinciguerra verso via dei Velini; divieto di circolazione a salire in via dei Velini nel tratto compreso tra la rotatoria con via due Fonti e via Trento, con eccezione dei veicoli dei residenti e di quelli diretti alla Conad; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli circolanti in via Carradori in uscita su viale Martiri della Libertà, mentre quelli circolanti in via Calabresi in uscita su viale Martiri della Libertà avranno obbligo di direzione a destra come quelli circolanti in via Roma e in uscita da via Ettore Ricci che saranno convogliati verso via Issy Les Moulineaux e verso via Roma direzione Sforzacosta.

Potrebbero esserci cambiamenti di percorso dalle 10 alle 12 per le corse che transitano su corso Cavour e piazza Vittoria. Alla manifestazione hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Unimc, Unicam, Officina universitaria, Mondo solidale, Pd Macerata, Isrec, Refugees Welcome, Arci Macerata, Leu, Acli Macerata, Auser Provincia Macerata, Lega Coop Marche, Anolf, Anteas, Albero dei cuori, Federconsumatori Macerata e Marche, Uisp, Giovani democratici Marche, Gruppo Udc, Acsim, Adiconsum, Emergency gruppo volontari Macerata, Gus, Meridiana cooperativa sociale. Saranno presenti anche i sindaci dei Comuni di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino), Santa Vittoria in Matenano (Ascoli), Montecosaro e Pollenza. Per aderire alla rete scrivere a segreteria.sindaco@comune.macerata.it