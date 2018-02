Pesaro, 17 febbraio 2018 - Ci stiamo lasciando la festa del Carnevale alle spalle, stop alle castagnole e ai tipici dolci carnevaleschi. Dunque, quale miglior proposito se non quello di ricercare un po’ di benessere e relax tra le bellezze naturali che Pesaro offre?

Per i più amanti del fitness, ecco i 6 luoghi in cui praticare attività fisica a Pesaro e dintorni.

La spiaggia - Per i pesaresi non c'è luogo migliore in cui dedicarsi alla corsa e alle lunghe passeggiate, respirando l'aria di mare. Tutto va bene, non fa differenza: il molo di Levante, quello di Ponente e anche la zona di Sottomonte o di Baia Flaminia, purché sia spiaggia



Parco Miralfiore - Nel cuore della città, a ridosso della stazione ferroviaria, collegata da un sottopassaggio, si estende il grande parco urbano che rappresenta uno dei luoghi ideali e prediletti dai pesaresi per prendersi cura del proprio corpo. Lascito della storia e delle sue famiglie più in vista (Della Rovere, Castelbarco Albani), questa area verde, dalla dimensione di circa 20 ettari, è il cuore pulsante della città. Attraversato da una pista ciclabile e da una pedonale, sopraelevate, l’intero parco è circondato da alberi e cespugli ben coltivati, che offrono una visione particolare e sedute suggestive. Sul lato fiume si trova un'area recintata, di circa 8 ettari, all’interno della quale ci sono un ampio lago e un'area naturalistica progettata per favorire la biodiversità animale e vegetale. E’ il luogo ideale per rilassarsi ed allenarsi, in mezzo al verde, senza allontanarsi troppo dalla città. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19 e durante l'estate fino alle 24.



Parco Naturale del Monte San Bartolo - A picco sul mare Adriatico, il Parco Naturale del Monte San Bartolo è una vera e propria perla incontaminata. Situato nella fascia costiera che unisce Pesaro con Gabicce Mare, è stato istituito nel 1994 e rappresenta una delle quattro riserve della Regione Marche.Si sviluppa per un’estensione di circa 1600 ettari, in un ambiente insolito rispetto alla linea costiera adriatica, poiché si tratta di un territorio caratterizzato da una falesia direttamente a strapiombo sul mare, con cime che raggiungono i 200 metri di altitudine. Ai piedi della falesia si trova una particolare spiaggia ciottolosa, caratterizzata dai cosiddetti “cogoli”. Il parco è interamente attraversato dalla strada Panoramica Adriatica, che congiunge Pesaro con Gabicce Mare attraverso 24 chilometri caratterizzati da molti tornanti, salite e discese, frequentatissima, tra l’altro, da numerosi ciclisti attratti dall’impegnativo percorso che si dipana in un ambiente unico.Dal punto di vista escursionistico, il San Bartolo propone una rete sentieristica con percorsi di varia difficoltà, tra i quali spicca il sentiero 151 che attraversa l'intero comprensorio del parco (da Pesaro a Gabicce Mare, attraversando le panoramiche vette dei monti Castellaro e Brisighella).



Parco della Pace - Si trova in via Redipuglia e fa parte del parco naturale del San Bartolo. Al suo interno, ci sono un attrezzato parco giochi per bambini, un campo da calcetto, tavoli da pic-nic ed un'area recintata adibita a sgambatoio per cani. Ideale anche per famiglie con bambini, a pochi passi dalla città. L’orario di apertura varia a seconda delle stagioni.



Bicipolitana - Come una piccola Shanghai d’altri tempi, Pesaro si muove in bicicletta. La mobilità sostenibile è diventata da anni una caratteristica che dà lustro a livello regionale e nazionale alla città costiera marchigiana. La bicipolitana (che ora si estende per ben 86 km) è un circuito di piste ciclabili che ricalca, nella struttura e nell’organizzazione, le metropolitane delle grandi città europee. Una metropolitana in superficie tutta dedicata agli amanti delle due ruote, ma anche a chi desidera passeggiare o correre lontano dal traffico e dallo smog cittadino. Essa si snoda infatti anche attraverso percorsi immersi nel verde, lungo il fiume e sul litorale di sabbia che da Pesaro porta a Fano.





Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - Si tratta di un serbatoio naturale da proteggere e valorizzare, un paradiso della provincia di Pesaro e Urbino, da sempre conservato e sorvegliato dalla popolazione del luogo. E’ attraversata dal fiume Candigliano, che si insinua tra le imponenti pareti rocciose della magnifica Gola del Furlo, dove la suggestione del paesaggio si unisce a una prodigiosa ricchezza naturalistica che vanta esemplari di flora e fauna davvero singolari. Questo territorio ha una straordinaria importanza dal punto di vista paesaggistico, geologico, geomorfologico, paleontologico, floristico e faunistico. Nel corso degli anni la Riserva della Gola del Furlo è diventata uno spazio d’incontro aperto, capace di costruire e veicolare, concretamente, una cultura dell’accoglienza turistica e dell’inclusione sociale.