Urbino, giovedì 25 gennaio 2018 – Il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Peter Aufreiter, questa mattina, ha presentato il bilancio delle attività e dei visitatori per il 2017 e annunciato le attività che saranno organizzate per il 2018.

"Il terremoto ha rovinato le statistiche dei visitatori, ma dopo 2 anni di mandato posso dire che sono molto contento: nel 2017 abbiamo organizzato 13 mostre, tra piccole e grandi, da quella sui graffiti nel Palazzo Ducale “La pietra racconta”, alla personale di Nobili, a quella di Mario Logli con 200 opere tra Urbino e Gradara e Senigallia, Cragg, il busto del cardinale Albani – ha elencato Aufreiter –. Abbiamo restaurato opere e acquistato 3 dipinti. Tanti gli eventi realizzati da noi o in collaborazione con altri enti: il Palazzo non è una chiesa, deve essere il centro culturale del Montefeltro e delle Marche e deve essere aperto ad iniziative di tutti i tipi. Nel 2018, faremo una grande mostra su “I giardini del Duca” rimettendo a posto il giardino pensile, una su “Giò Pomodoro” con opere edite e inedite, una importantissima sui rapporti tra Federico da Montefeltro e l'Oriente, in autunno un'esposizione dedicata a “Giovanni Santi e la corte di Urbino”".

Nel 2019, ci sarà la mostra “Raffaello e i suoi amici di Urbino” che aprirà le celebrazioni per il 500° anniversario della morte del pittore: "Dobbiamo far sentire che l'atmosfera vissuta da Raffaello è ancora la stessa nella sua città, cosa che non c'è altrove".

Il direttore ha spiegato anche in cosa consiste il calo dei visitatori a Palazzo Ducale: "Abbiamo avuto il 14% in meno di visitatori rispetto al 2016, ma gli introiti sono calati del 2%, ovvero di 11mila euro. Ci sono state meno gite a causa del terremoto, ecco la spiegazione. Per il prossimo anno siamo pieni di prenotazioni da scolaresche".

l.o.