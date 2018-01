Pesaro, 9 gennaio 2018 – E’ al nastro di partenza Teatri d’Autore, la stagione di prosa della Rete Teatri della provincia di Pesaro e Urbino. I magnifici teatri storici di Gradara, Macerata Feltria, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Urbania ospiteranno la 4a edizione di Teatri d’Autore, articolata in 22 spettacoli, dal 12 gennaio al 13 aprile. La stagione, organizzata da Regione Marche, Mibact e Amat, coinvolge i comuni che accolgono i sei teatri, veri e propri gioielli d’arte e di architettura.

Gli spettacoli d’autore abbracciano sia i classici della letteratura e del teatro come Dante Alighieri, Shakespeare, Feydeau che autori contemporanei come Michele Gianni, Davide Carnevali, Stefania Ferraro. Centinaia di artisti si alterneranno sui palcoscenici, sia noti interpreti della scena nazionale che giovani protagonisti del teatro di oggi.

Lo spettacolo inaugurale si terrà al Teatro Comunale di Gradara (12 gennaio, ore 21.15). Si tratta della rappresentazione di un libro di Michele Gianni, Symballein, per voce narrante, voce recitante, voce cantante e tambur battente, con Michele Gianni e I Di – Doux. La stagione è stata illustrata da Lucia Ferrati, coordinatrice della Rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino, e da Gilberto Santini, direttore di Amat con interventi di Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, dei sindaci di Macerata Feltria e San Lorenzo in Campo, Arcangeli e Dellonti, e dell’assessore alla cultura di Urbania, Lombardelli. A Gradara si tornerà con Amori maledetti, maledetti amori, storie e racconti di donne della musica e di sogni infranti (23 febbraio), Come nasce una colonna sonora, lezione spettacolo di e con il pianista e compositore pesarese Paolo Marzocchi (9 marzo), Il “libro in scena” La semimbecille e altre storie dall’omonimo libro di Stefania Ferraro (23 marzo).

Al Teatro Apollo di Mondavio si comincia con il “teatro in musica”: Hot jazz: un radiogramma su Django Reinhardt (13 gennaio) per proseguire con Storia di Ena di e con Lucia Palozzi (7 marzo) e con lo spettacolo conclusivo della stagione Facciamo finta che…, dedicato al giornalista Peppino Impastato, con Giuseppe Esposto (13 aprile). Il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo ospita il primo degli incontri con il “teatro di poesia”: Il folle volo. Divino viaggio nella Commedia di Dante con Pietro Conversano, Francesca di Modugno e Marcello Prayer (18 gennaio), Il canto dell’usignolo. Poesie e teatro di Shakespeare, con il pesarese Glauco Mauri e Roberto Sturno (2 marzo), Corpus Pasolini di e con Giorgio Felicetti, straordinario esempio di teatro civile (22 marzo), e il progetto "A tempo d’Opera. Il gusto del melodramma" che grazie alla collaborazione con International Opera Studio, ripropone il concerto in forma scenica per strumenti, canto e voci recitanti I Capuleti e i Montecchi, con musiche di Vincenzo Bellini (6 aprile).

Nel prezioso Teatro Bramante di Urbania verranno rappresentate la commedia Le relazioni pericolose con Elena Bucci e Marco Sgrosso (19 gennaio), Il sòl ci ha dato alla testa con la Rimbamband (9 febbraio), Pueblo di e con Ascanio Celestini (21 febbraio) e Regine di cuori, Storie di donne e di amori, nella giornata della donna (8 marzo). Al Teatro della Concordia di San Costanzo spazio alla comicità di "ScenaRidens" con Mistero buffo di Dario Fo con Matthias Martelli (20 gennaio), Fuga da Via Pigafetta con Paolo Hendel (3 febbraio), Barocco Shoking Street (24 marzo) e Sit down Comedy con Geoffrey Di Bartolomeo (7 aprile).

Il Teatro Battelli di Macerata Feltria ospita la commedia di Feydeau L’albergo del libero scambio con la Compagnia Il Mulino di Amleto (25 gennaio) e la “commedia d’arte” Divinissimo, dedicata a Raffaello, con il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Urbino (16 febbraio), la comicità di Giobbe Covatta in La Divina Commediola (10 marzo).

Anche in questa edizione di Teatri d’Autore gli studenti di alcune scuole superiori della provincia potranno partecipare a nove sessioni di Scuola di Platea che prevede incontri con le compagnie, con studiosi, artisti, autori ed esperti fra i quali Enrico Capodaglio e il poeta Gianni D’Elia. Anche per questa edizione la Delegazione FAI Pesaro Urbino, impegnata nella salvaguardia del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, rinnova il suo impegno e moltiplica la sua presenza sul territorio sostenendo Teatri d’Autore per la valorizzazione dei teatri storici della provincia.

Nei foyer di alcuni teatri sarà possibile degustare, prima degli spettacoli, aperitivi e buffet di stagione a base di prodotti a Km 0. [Bifglietti da 8 a 15 euro; abbonamento a carnet da 21 a 65 euro in vendita alla biglietteria del Teatro Rossini di Pesaro e del Teatro della Fortuna di Fano e in tutti i teatri del circuito AMAT, oltre che online visitando il sito www.vivaticket.it.