Pesaro, 4 marzo 2018 - Una MyCicero spenta si fa trafiggere a Firenze da un Bisonte in cerca di un posto nei playoff. Una sconfitta che pesa come un macigno. Ora si deciderà tutto sabato prossimo quando si giocherà l'ultima giornata della regular season. Pesaro alle 20,30 ospita Conegliano che ancora non ha messo in cassaforte il primato. Le rossoblù sono quindi costrette a vincere contro la capolista, altrimenti in caso di successo di Firenze a Filottrano, il team di coach Bertini dal settimo scivolerebbe all'ottavo posto.

In terra toscana si è vista una MyCicero poco aggressiva e molto fallosa. Tre set fotocopia. Partenza brillante e poi cedimento alla distanza. E' mancata continuità e determinazione. A Firenze si conferma il mal di trasferta di Nizetich e compagne che non vincono lontano dalle mura amiche dal 22 novembre 2017 quando sbancarono Monza.