Ravenna, 26 dicembre 2017 - È di quattro feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente stradale verificatosi poco prima delle 19 sulla Cervese nei pressi della nuova rotonda delle saline. Per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, a scontrarsi in maniera frontale-laterale sono state due vetture. Una delle due, finendo la sua corsa nel fossato laterale, ha abbattuto un ponticello in cemento che dà verso le saline. I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedale di Ravenna e di Cesena. Traffico in tilt.