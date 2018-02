Ravenna, 7 febbraio 2018 - Aveva legato il suo nome a due promozioni in tre anni del Ravenna calcio, tra il 2012 e il 2015. E’ morto ieri notte Simone Rispoli, giocatore talentuoso che aveva trascorso la carriera sui campi dei dilettanti e ora giocava nel Reno Sant’Alberto, in Promozione. Aveva solo 38 anni. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina intorno alle 8 nel parco Mendez, in via Ravegnana, da un passante.

Sul posto sono intervenuti, i carabinieri e il 118 che hanno delimitato la zona, nella quale c’è molto passaggio. Tutto sembra indicare che il calciatore si sia tolto la vita.