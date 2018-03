Reggio Emilia, 5 marzo 2018 - Disagi sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna a causa di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e ha determinato il ferimento di una persona.

In seguito al sinistro avvenuto al chilometro 127 - spiega una nota di Autostrade per l’Italia - il traffico circola su una sola corsia e si registrano 12 chilometri di coda verso Bologna. Sul luogo, oltre al personale della direzione del terzo Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici e sanitari. Ai viaggiatori che da Milano sono diretti verso Bologna è consigliato di uscire a Parma e di percorrere la Statale 9, la Via Emilia in direzione di Reggio Emilia dove rientrare in autostrada verso Bologna.