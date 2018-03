Reggio Emilia, 7 marzo 2018 - Parole uscite a fatica, per la fatica di vincere il dolore e la ritrosia. Parole da cui prende forma l’incubo che avrebbe vissuto una quindicenne, presunta vittima di pesanti attenzioni e abusi a sfondo sessuale da parte del suo insegnante, così come altre due amichette, sempre minorenni. È la ragazza di quindici anni che avrebbe subìto le più gravi violenze dal 65enne, docente in ambito informatico, incensurato, che teneva all’interno della scuola anche corsi di equitazione. A quelle lezioni pomeridiane partecipavano anche maschi, ma lui, secondo le accuse, avrebbe approfittato di questi momenti per allungare le mani sulle ragazzine. «Mi ha preso la testa e me l’ha fatta abbassare, ma io ho chiuso la bocca», racconta la quindicenne agli inquirenti. Fino all’episodio più pesante, quando lei dice di essere stata condotta dal docente in un capanno di legno: «Qui mi ha legata mani e polsi e violentata».

Sono almeno due i fatti contestati all’uomo che avrebbero avuto come vittima la quindicenne, a cui si accompagnano, secondo l’ipotesi del magistrato Stefania Pigozzi, diversi altri episodi, avvenuti nell’arco di un biennio, che avrebbero riguardato anche un’altra ragazzina: palpeggiamenti ai seni e al fondoschiena, tentativi di baciarle sul viso e complimenti pesanti, per i quali è accusato di violenza sessuale e molestie. Una di loro, invece, avrebbe trovato la forza di opporsi alle insistenti avances, prima che si materializzassero in un ulteriore abuso.

Mentre la quindicenne si è portata dentro il trauma della violenza che avrebbe subìto, è stata un’amica, turbata, a confidarsi con i genitori, che poi si sono rivolti ai carabinieri di Castelnovo Monti. Quest’ultima giovane sarebbe stata da lui perseguitata anche via cellulare: «Ha atteggiamenti di natura erotica – ha raccontato – e mi manda sms dal contenuto hard. Mi ha anche chiesto di cancellarli». Per i presunti abusi sulla quindicenne il docente deve anche rispondere di stalking, perché le avrebbe provocato malessere e ansia fino a farle cambiare abitudini: «A scuola non riuscivo più nemmeno ad andare da sola in bagno – racconta la giovane –. Avevo paura di lui a tal punto che mi facevo accompagnare da qualche amica per evitare di incontrarlo».

Al momento le ragazze sono state sentite dai carabinieri, ma non ancora in audizione protetta dal magistrato, cosa che potrebbe avvenire a breve. Le indagini dei militari, scattate d’urgenza dopo la denuncia e dalle quali si è delineato da febbraio, in poche settimane, un pesante quadro di accuse, non sono ancora finite. La procura vuole infatti delineare meglio la vicenda e chiarire alcuni aspetti degli episodi addebitati all’insegnante, che ora si trova agli arresti domiciliari.