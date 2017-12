Rimini, 24 dicembre 2017 - Un'esplosione di eventi, mostre e concerti da non perdere. Dopo pranzi e cene in famiglia le occasioni per uscire e divertirsi non mancheranno in questi giorni di festa.

A Rimini da non perdere due mostre in allestimento in centro storico. Nella sala Ressi del teatro Galli si potrà visitare anche oggi, domani e a Santo Stefano l’esposizione I migliori Album della nostra vita, organizzata dal Museo della Figurina. Ingresso libero, apertura oggi dalle 10 alle e dalle 16 alle 19, domani e martedì dalle 16 alle 19. Stessi orari anche per la mostra Lumen: un nuovo ciclo di opere dedicate ad Agostino di Duccio e al Tempio Malatestiano, con un’interpretazione fotografica di Nino Migliori.

I più piccoli potranno invece scoprire a Italia in Miniatura da martedì al 7 gennaio un villaggio di Natale. E, a bordo di un trenino, si potrà entrare nella fiaba di Pinocchio dove fra effetti speciali e luci si attraverseranno i capitoli in 3D del libro di Collodi, ma anche il luna park della scienza, la torre panoramica e l’area Playmart (apertura dalle 9.30 alle 16.30). I più piccoli potranno divertirsi oggi al cinema Tiberio con il film d’animazione Paddington 2, il simpatico orsetto: doppia proiezione alle 14.30 e alle 17.

Per chi ama pattinare sul ghiaccio le piroette si potranno fare in piazza Cavour o all’Ice village, in piazzale Boscovich, dove si potrà ammirare anche il Presepe di sabbia, ispirato quest’anno al ‘700 napoletano. Alla nuova Darsena di Rimini il tradizionale Presepe del mare emerge dalle acque dando vita a uno spettacolo unico.

Come tradizione, domani alle 17 viene portato a galla dai sommozzatori nella cerimonia di emersione del Presepe del Mare, dove la natività rimarrà a filo d’acqua per essere ammirato dal pubblico fino all’Epifania quando verrà immerso. Invece, nella sala dell’Arengo si potranno ammirare i presepi del mondo, presentati dalla Caritas per una riflessione interreligosa e culturale.

Riccione Ice carpet ha in serbo per il giorno di Natale un concerto piano e voce che avrà per protagonista Lorenzo Kruger, frontman della band Nobraino. Saranno in scaletta tra i brani Bifolco, Film Muto, Tradimento, un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie. Appuntamento alle 18 al palazzo del Turismo (ingresso libero). Invece, al parco Oltremare da martedì al 7 gennaio la Laguna dei Delfini si trasforma nel Paese del Natale, con Babbo Natale al lavoro fra Ulisse e i suoi amici (aperto dalle 10 alle 17.30).

A Cattolica continua la tradizionale tombola, fino al 7 gennaio, alle 20.30, tutti con le cartelle in mano nella sala mostre del palazzo del Turismo per vincere i premi. Invece, marted’, giorno di Santo Stefano, si canterà alle 16 in piazza Nettuno conil Joyspell gospel choir. Anche all’Acquario si potranno scoprire tantissimi allestimenti natalizi. Inoltre, martedì i bimbi saranno protagonisti di un laboratorio creativo nella bottega di Babbo Natale.

A Montefiore Conca il giorno di Santo Stefano torna il Presepe vivente, dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è attarverso la porta Curina e un percorso ben tracciato condurrà in un viaggio nel tempo.

A Bellaria Santa Claus passerà invece oggi per le case, suonando di porta in porta, per donare ai bimbi dolci e caramelle.

Per chi ama le favole a Santarcangelo oggi, dalle 16 alle 19, la scena sarà in mano alla compagnia dei Lillipuziani, che intratterranno i bimbi in centro storico.