Misano Adriatico (Rimini), 20 agosto 2016 - C'è anche l'avvistamento di Ufo di Misano Adriatico tra quelli segnalati all'Aeronautica militare nel 2016 (quelli del 2017 non sono stati ancora resi noti). Era il 15 agosto quando, in località Porto Verde di Misano Adriatico, alle 14.34 l'assistente capo della polizia municipale di San Giovanni in Marignano Luca Tamburini ha avvistato ad alta quota due gruppi di oggetti "di forma sferoidale", un gruppo bianco e un altro bianco e rosso-arancio.

L'Aeronautica è l'organismo istituzionalmente incaricato di raccogliere le segnalazioni di Ovni (Oggetti volanti non identificati). L'indagine tecnica condotta dai militari ha essenzialmente lo scopo di garantire la sicurezza del volo e nazionale: se l'oggetto misterioso non è un pallone sonda, un aeroplano tracciato dai radar o comunque un fenomeno noto, allora a tutti gli effetti viene classificato come Ufo.

Il che non vuol dire che gi alieni sono tra noi: "significa solo che non è stato possibile individuare una giustificazione tecnica o naturale di quel fatto", spiegano all'Aeronautica, precisando che non è compito loro esprimersi sull'attendibilità di quanto è stato visto in cielo.

Gli altri tre avvistamenti di Ufo del 2016 giunti all'Aeronautica riguardano il Veneto: uno a Pieve d'Alpago (Belluno) e due a Spinea (Venezia).

Stando ai dati dell'Aeronautica, in Italia nel 2015 le segnalazioni sono state solo due e otto nel 2014. Dal 1972 a tutto il 2016 sono stati 459 gli avvistamenti 'ufficiali' di Ufo nel nostro Paese.