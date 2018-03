Rovigo, 7 marzo 2018 - Le parole del 23 enne rodigino Marco sul fronte Afrin, nella Siria curda, sono quelle di un guerrigliero che rischia la vita per un popolo che non è il proprio. A soli 23 anni è partito perché si è sentito in dovere di lottare per la vita degli altri, per degli ideali di libertà e giustizia. Nell’ultima foto che ha inviato tramite internet è ritratto con i compagni guerriglieri dietro una bandiera «antifascista». «C’è il pericolo che ci chiudano la via. Che i turchi avanzino e noi non potremmo più tornare indietro – racconta Marco dal fronte –. Ma è un rischio che è stato calcolato e che va preso perché vogliamo essere testimoni. Noi non ci poniamo al di sopra di nessuno. Ma ci teniamo se torniamo vivi ad essere testimoni di questo popolo e di tutto quello che gli sta accadendo. Questo è un genocidio su larga scala. E comparare il governo turco alla Germania nazista è veritiero».

Ha lasciato Rovigo dopo la laurea in Storia, il suo nome di battaglia è Gelhat Drakon. In questo momento è ad Afrin, nella Siria curda, regione attualmente amministrata dalla popolazione curda. «Le comunità internazionali devono fare qualcosa, devono spingere molto di più per fermare queste atrocità, stanno veramente valicando ogni confine e se li lasciamo continuare non faranno altro che spargere sangue su sangue sulla popolazione civile innocente – dice Marco –. Dobbiamo ricordarci che qua stanno morendo anche civili. Notizie che non vengon riportate dai media. E sono l’aspetto più delicato della questione. Quindi ci appelliamo al mondo intero. Noi da rivoluzionari anche se siamo in pochi, sappiamo che c’è qualcuno con noi. Altrimenti questa guerra continuerà all’infinito».

Il guerrigliero rodigino dopo la laurea triennale in storia a Bologna si è messo in contatto con i curdi direttamente, attraverso internet. «Lì i fascisti turchi stanno bombardando con il napalm», dice Giuliano Giovannini, 63 anni, originario di Villadose, residente in Romania e riferimento politico del giovane Marco che ha condotto una vita normalissima, di studente, fino allo scorso settembre quando è partito volontario per la guerra, tenendo all’oscuro i propri genitori. «Stavo ascoltando la tv su France24 – ha raccontato recentemente Marco «Gelhat» –. C’era il ministro degli Esteri turco che parlava in generale della situazione ad Afrin e delle relazioni internazionali con lo Ypg. Raccontava tante di quelle storie incredibili. Al limite dell’assurdo. Che lo Ypg non ha mai combattuto a Raqqa. Ma stiamo scherzando? Sono pagliacciate. Affermazioni veramente reazionarie e al di là di ogni realtà». Lo «Ypg» è è la milizia della regione a maggioranza curda nel nord della Siria e forza armata del Rojava.