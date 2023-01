Ancona, 'gravi carenze igienico sanitarie': chiuso ristorante etnico al Piano

I controlli al Piano

Ancona, 13 gennaio 2023 – Gravi carenze igieniche sanitarie, la polizia e l’Ast chiudono un ristorante etnico al Piano e scattano le maxi sanzioni. Proseguono i servizi congiunti interforze nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, coordinati dal questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del prefetto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. E ieri pomeriggio personale della polizia di Stato e della polizia locale, ha controllato il ristorante etnico sito nella zona adiacente di via Fiorini. Gli agenti hanno riscontrato gravissime carenze igieniche sanitarie tanto da dover fare intervenire personale specializzato dell’azienda sanitaria territoriale Marche che ha disposto la chiusura del locale fino a quanto il suo titolare, di 23 anni, non ripristinerà le condizioni igieniche previste dalla normativa di settore. Il locale in particolare si presentava visibilmente sporco e sono stati rinvenuti alimenti scaduti e molti altri non etichettati. Sono stati sequestrati complessivamente 17 chili di carne di dubbia provenienza, non etichettata, e sono stati inoltre distrutti circa 90 chii di alimenti (scaduti o in pessimo stato di conservazione) già cucinati e pronti alla somministrazione. Conseguentemente il titolare è stato contravvenzionato con una sanzione amministrativa di 2.033 euro. Altre sanzioni sono state applicate perché il pavimento dell’area ristorante era sporco e presentava residui di cibo (3.098 euro), il cuoco non aveva indossato né il copricapo né ilcopriabito (298 euro), non erano stati affissi gli orari di apertura e di chiusura del locale (di 1.000 euro).

Il personale dell’Ast ha infine provveduto a diffidare il proprietario del ristorante circa l’obbligo di etichettare i prodotti e proceduto a contravvenzionarlo per le generali carenze igienico sanitarie con una sanzione di 1.000 euro e una di 2.000 per la mancanza del “manuale di controllo”. All’interno del locale, al momento del controllo erano presenti 13 avventori.