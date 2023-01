Ancona, pestato a sangue in strada: è giallo

sul posto una volante e il 118

Ancona, 9 gennaio 2023 – Uomo trovato sanguinante in strada, probabilmente colpito al volto: è giallo sull’accaduto. È accaduto domenica sera, attorno alle 23 quando, a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112, la squadra volante si è portata assieme al personale del 118 in via Fiorini per prestare soccorso ad un soggetto aggredito in strada. L'uomo, di fatto, riportava una lesione al volto che era stata verosimilmente causata da un oggetto contundente. Gli agenti hanno inoltre accertato che sulla pubblica via vi era una cospicua quantità di sangue. Il personale sanitario ha provveduto al trasporto del soggetto all’ospedale regionale di Torrette. Tuttavia l’uomo, 38enne di origine moldava, al momento non ha riferito circostanze utili alla ricostruzione dell’accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti ma il 38enne potrebbe essere stato aggredito poco prima in strada, per cause che sono ancora tutte da sondare.