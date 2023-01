Ancona, poliziotti vengono chiamati per una lite e scoprono un clandestino

Sul posto le squadre volanti

Ancona, 12 gennaio 2023 – Viene segnalata una lite in strada arrivano le volanti e scoprono un clandestino. È accaduto ieri mattina alle 9 quando, su disposizione della sala operativa, la squadra volanti si è portata in via Macerata da dove arrivava la segnalazione di persone in lite.

Sul posto la polizia ha preso contatti con la persona che aveva allertato il 112 il quale riferiva che nella mattinata un suo conoscente e convivente, mentre si trovava all’interno dell’abitazione era andato improvvisamente in escandescenze.

L’uomo che ha dato l’allarme ha detto agli agenti che da un paio d’anni ospitava quell’uomo che ieri, senza alcun motivo, avrebbe dato in escandescenze. Da qui la lite verbale, circostanza che veniva confermata anche dalla moglie e dalla figlia dell’uomo che ha chiamato le forze dell’ordine. I poliziotti, una volta calmati gli animi, hanno richiesto i documenti identificativi all’uomo, ospitato il quale indicava le proprie generalità ma senza fornire alcun documento. Per tal motivo l’ospite è stato accompagnato in Questura per una corretta identificazione. Dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, all'esito dei dovuti accertamenti, l’uomo è risultato non in regola con i documenti per l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale. Per questo è stato denun0icato in stato di libertà.