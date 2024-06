Castelfidardo: Charly sfida Filippi per il titolo del Mediterraneo

Castelfidardo - Un derby italiano per il titolo del Mediterraneo super leggeri del World Boxing Council, un altro grande evento di cui il Boxing Club Castelfidardo è artefice e protagonista. Charles Metonyekpon, già campione italiano di categoria nel 2022 e 2023 e aspirante alla corona europea, si confronta domenica con il romano Marco Filippi per la cintura messa in palio dalla più prestigiosa sigla mondiale: il vincitore sarà tra il prossimo sfidante all’europeo. Un match tra due atleti di livello che la società fidardense organizza in partnership con la A&B events-Team Magnesi al campo sportivo Mancini, ove il ring verrà posizionato a ridosso delle tribune. Un appuntamento unico per gli appassionati di boxe, una riunione pugilistica che avrà inizio alle 19:00 con alcuni fra i migliori dilettanti del Boxing club opposti a pari peso delle scuole marchigiane ed abruzzesi; alle 21 entreranno poi in scena i “pro”, con il debutto da professionista di Davide Cacchiarelli, recente bronzo ai campionati italiani nei pesi massimi, ed Erica Montalbini in cerca della vittoria che può valerle il diritto a giocarsi il titolo italiano femminile. Alle 22 circa, il match clou articolato su dieci riprese: una sfida che si annuncia di spessore, opponendo l’esperienza di Charly all’esuberanza giovanile di Filippi, imbattuto nei nove match da professionista. «Pugili tecnicamente di primo ordine e corretti nella loro boxe, quindi non si rischia di scadere in un match ‘sporco’: Charly vanta maggiori soluzioni tecniche, Filippi è un grande prospetto dotato di un destro veramente pericoloso in grado di chiudere in un colpo solo», commenta il tecnico Andrea Gabbanelli. Charly ha al suo attivo 15 match tra i pro, di cui 14 vittorie e una (discutibile) sconfitta ai punti maturata in Francia per il Silver EBU title, per mano di Ouizza. I biglietti sono disponibili alla palestra del Boxing Club oppure acquistabili su boxol.it.