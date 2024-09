Coppa ciclistica di Campocavallo: trionfa il brasiliano Silva Lima

Osimo, 30 settembre 2024 – Grandi emozioni sulle due ruote si sono vissute a Campocavallo di Osimo dove è andata in scena la 55esima Coppa Beata Vergine Addolorata, la classica per esordienti che chiude ogni anno il calendario marchigiano di categoria. Ai nastri di partenza di sono presentati 41 esordienti del primo anno e 34 del secondo pronti a sfidarsi nell’circuito pianeggiante di 7,7 chilometri, da ripetere rispettivamente 5 e 6 volte. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico Campocavallo, ha richiamato le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. E non poteva essere altrimenti grazie al blasone conquistato dal sodalizio osimano in 57 anni di attività. La gara degli esordienti del primo anno è stata abbastanza equilibrata con il gruppo che ha viaggiato sempre compatto fino all’arrivo in volata vinto da Omar Berlin della Fausto Coppi davanti a Gabriele Leo della Cambike e Davide Sellati della Piesse Cycling Team.

Tra le ragazze invece si è imposta Clelia Navarra della Cambike. Più combattuta è stata la gara degli esordienti del secondo anno che è entrata nel vivo al quarto giro con il tentativo di allungo di Manuel Soccodato della Fausto Coppi, smanioso di bissare il successo ottenuto a Cavriago lo scorso 26 maggio. Nonostante il sostegno dei compagni Soccodato non è riuscito a contenere il forcing di Matthias Silva Lima Rosetti. Il brasiliano della Forti e Liberi dopo averlo raggiunto si è posto al comando mantenendo pochi secondi di vantaggio sugli inseguitori, sufficienti però per imporsi in solitaria su Giulio Vitali del Team Cingolani e Andrea Fiacco del Team Coratti. Per Silva quella ottenuta a Campocavallo è la prima vittoria del 2024. Soddisfatti gli organizzatori del Club Ciclistico Campocavallo che hanno allestito al meglio la seconda gara stagionale dopo il Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Anche quest’anno infatti è “saltato” nuovamente il Trofeo Rigoberto Lamonica che si spera di poter allestire nel 2025.

Questa edizione della Coppa Beata Vergine Addolorata è stata anche l’ultima da direttore di gara per Giorgio Antonelli dopo 50 anni di attività nel mondo delle due ruote. Non poteva quindi mancare il saluto del presidente della Federazione Ciclistica Marchigiana Lino Secchi che l’ha ringraziato per il grande impegno profuso: “Giorgio con il suo carattere deciso ha rappresentato un sicuro riferimento per tanti tecnici e corridori e ha permesso che si svolgessero nel migliore dei modi le principali manifestazioni sportive del territorio. Ora potrà concentrarsi ancora di più sulle gare promosse dal Club Campocavallo dove ha sempre brillato per la notevole capacità organizzativa grazie anche al supporto del suo vice Piero Agostinelli, di Emilio Paolini e Daniele Tittarelli”. Alle premiazioni della Coppa Beata Vergine Addolorata – Trofeo Gammaplastik hanno partecipato anche l’assessore allo sport dei Comune di Osimo Graziano Palazzini, quello ai lavori pubblici Sandro Antonelli e i titolari delle principali aziende che hanno sostenuto la manifestazione.