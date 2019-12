Jesi (Ancona), 19 dicembre 2019 - Va in scena domani “una Carmen moderna, dal sapore poliziesco, vicina alle serie tv, con un delitto consumato all’interno del teatro”. Così Paul-Émile Fourny racconta la sua Carmen in scena domani (ore 20,30) per il grande pubblico. Messa in scena in anteprima per i giovani ieri con grande successo, sarà il titolo più celebre di Georges Bizet (1838-1875), a chiudere la 52esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi, al termine di un cartellone dedicato alle grandi protagoniste femminili: «Madama Butterfly», «Turandot» e il tributo alla Luna in una nuova produzione di «CircOpera». La scena non è altro che il teatro Moriconi di Jesi riprodotto per l’occasione nei laboratori della Fondazione, sotto la regia di Benito Leonori.



“L’idea – aggiunge il regista – è quella di una messa in scena vicina alle serie televisive poliziesche e in particolare a quelle che si svolgono negli anni ’50-’60 perchè Carmen è la storia di un crimine in cui la protagonista è la vittima. Il mio sguardo è femminista: Carmen afferma le sue scelte di vita sia professionali che personali. Con un carattere forte, indurito deve combattere per rivendicare il suo status di donna libera. Sono contento–conclude-che la storia della prima donna libera dell’opera sia interpretata musicalmente da una donna libera come Beatrice Venezi (sul podio dell’orchestra Filarmonica marchigiana,ndr)».

Questa Carmen che sarà messa in scena nella sua versione originale composta da dialoghi alternati alle parti musicali, è una nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in co-produzione con i teatri francesi, in particolare OpéraThéâtre de Metz Métropole e la Fondazione rete lirica delle Marche.

Dopo Jesi sarà messa in scena nei teatri di Fano, Ascoli Piceno e Fermo. «Un’opera che scava nella psicologia umana e questo viene reso benissimo dal punto divista musicale» sottolinea la Venezi, paladina di femminilità e tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale. Si parte da un delitto consumato all’interno del teatro e da qui prende il via, come un flashback la vicenda con gitani e contrabbandieri trasformati in una compagnia di artisti teatrali impegnati nella messa in scena dell’opera di Bizet. Uno spettacolo in cui realtà e fantasia si intrecciano fino al tragico epilogo. Carmen è un’attrice al centro di un mondo divertente, vivente e ribelle, opposto all’universo di ‘poliziotti’ incarnato dall’agente Morales, dal commissario Zuniga e dall’ispettore Josè. «Porterò in scena me stessa – spiega il mezzosoprano canadese Mireille Lebel nel ruolo della protagonista -. Una donna libera con i propri pensieri e sentimenti. Con il proprio cuore. Da cantante e attrice mi sono chiesta come avessi affrontato io quello che vive Carmen». Il cast affianca a cantanti affermati sulla scena internazionale giovani al debutto. Lo spettacolo sarà replicato domenica (ore 16).

