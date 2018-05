4 min





Ancona, 28 aprile 2018 - Una primavera inoltrata che porterà tanta musica nella regione che affaccia sull’Adriatico. La programmazione di concerti del mese di maggio, infatti, darà spazio a sonorità internazionali e italiane, tra folk, rock e cantautorato. Ecco i 5 concerti da non perdere a maggio nelle Marche.



Turin Brakes e Dog Byron - Monteprandone (AP) Quasi vent’anni di carriera da celebrare con un nuovo album e un nuovo tour internazionale, che farà tappa questo mese all’Auditorium Pacetti, nell’entroterra marchigiano. I Turin Brakes, infatti, porteranno in scena le tracce del loro ottavo lavoro in studio, “Invisible storm” uscito a inizio anno, venerdì 4 maggio a partire dalle ore 22.30. A impreziosire la serata una degustazione di vini e prelibatezze del territorio alla quale seguirà l’esibizione di Dog Byron che, con le sue sonorità blues e soul, preparerà l’atmosfera in vista del set flok-rock del duo britannico.



Asaf Avidan - Pesaro (PU) A poco più di due anni dall’uscita di “Gold Shadow” e del relativo tour, il cantante israeliano torna sul mercato e sul palco con il suo terzo lavoro da solista dal titolo “Study on Falling”. Capace di spaziare dal rock al jazz, fino alle più recenti sonorità elettroniche, l’artista è atteso in concerto al Teatro Rossini della cittadina marchigiana domenica 6 maggio, alle ore 21. Un live che mescolerà i nuovi brani e i successi del passato, in un appuntamento che farà la gioia degli appassionati del musicista mediorientale.



A Toys Orchestra - Fermo (FM) Promettono di portare sul palcoscenico il suono universale del cuore, gli A Toys Orchestra. Il complesso campano, infatti, è partito dal battito cardiaco per comporre “Lub Dub”, nuova fatica discografica che giunge a quattro anni di distanza dalla settima “Butterfly Effect”. Undici canzoni che scandagliano l’intimità e le emozioni e che il pubblico fermano potrà apprezzare dal vivo nella cornice dell’Heartz Club nelle prossime settimane, precisamente venerdì 11 maggio alle ore 22.30. Una serata da non perdere per gli amanti della produzione indipendente italiana.



Maria Antonietta - Pesaro (PU) Un ritorno a casa, quello che vivrà la cantautrice pesarese, che si esibirà dal vivo sabato 12 maggio, a partire dalle ore 21, presso il Teatro Sperimentale O. Giansanti in occasione di “Klang! Festival altri suoni altri spazi”. Da poche settimane tornata sulle scene con il suo terzo disco, “Deluderti”, apprezzato da critica e pubblico per la capacità di mescolare testi poetici e suoni puliti e riconoscibili, Letizia Cesarini alternerà le nuove tracce alle canzoni che hanno fatto breccia nei fan della prima ora, da “Saliva” a “Questa è la mia festa”, fino ad “Animali”.



Mirkoeilcane - Ancona (AN) Con il suo pezzo “Stiamo tutti bene”, dedicato ai piccoli migranti, ha conquistato la platea sanremese e il “Premio della critica Mia Martini” all’ultimo “Festival della canzone italiana”. Ora Mirko Mancini, questo il nome all’anagrafe del cantautore romano, sta raccogliendo i frutti del suo talento nel tour “Secondo Me - Un tour poco demoscopico”, che lo porterà mercoledì 16 maggio presso l’Aula Magna della Facoltà di ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, dove si esibirà in concerto all’interno del “Your Future Festival”.



