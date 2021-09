Sirolo, 3 settembre 2021 - Lo chiamano l’oro rosso e ci sono tutte le ragioni: è lo zafferano delle Marche a cui è dedicata la serata evento di fine estate oggi alle 20,30 (venerdì 3 settembre) al Conero Golf club di Sirolo. Protagonista il grande chef Elis Marchetti, testimonial dello zafferano marchigiano che presenterà un menù tutto imperniato sullo zafferano puro pregiato, eccellenza prodotta dai produttori aderenti all’associazione. Una serata speciale ricca di sfumature tutte da assaporare e da scoprire.

Nei dettagli: focaccia allo Zafferano Marchigiano e topinambur croccante, crostino di ricotta e acciuga di San Benedetto del Tronto, arancia candita, thè verde e lime. Quindi come antipasto il Calamaretto scottato al rosmarino con julienne di zucchine, nocciole e tartufo Nero Estivo, abbinato al Vino Sorgivo – 1759 Spumante Metodo Classico Pinot Nero rosato dosaggio zero 2015 Bio Valturio Macerata Feltria.

Primi piatti dedicati ad una grande produttrice di pasta marchigiana nel mondo, Carla Latini, erede della tradizione di famiglia: pennette Senatore Cappelli 1915 Latini, cipolla di Suasa, nocciole e Tartufo Nero Estivo e ancora Tagliolino all’uovo Latini , Moscioli di Portonovo presidio Slow Food e Zafferano Piceno Ccr Acquaviva Picena. In abbinamento a questo piatto ci sarà il vino Alba sul Tropico- Ergo Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore 2018 Mirizzi Jesi.

Come secondo piatto il trancio di pescato in panatura di mandorle e pompelmo, salvia croccante, gocce di Zafferano Marchigiano e olio al basilico (Il Miracolo del Beato Angelico Jera Verdicchio di Matelica Docg Riserva 2016 Borgo Paglianetto Matelica). Infine il dolce: semifreddo allo zafferano puro e croccante con miele di ailanto, foglia di menta e zenzero candito abbinato al vino L’Oro del Guerriero – Passito Guerrieri Piagge Terre Roveresche. Il costo è 50 euro, in regalo ci sarà il libro “Culture di Vigna” e una confezione di Pasta all’uovo Latini, la prenotazione è obbligatoria, affrettati e chiama al numero 333 5980085. La degustazione sarà condotta dal maestro sommelier Otello Renzi.