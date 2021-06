Maiolati Spontini (Ancona), 17 giugno 2021 – “ La ricerca in ortopedia: dalle simulazioni al computer alla sala operatoria”. È il titolo della conferenza online che sarà tenuta domani da Edoardo Borgiani, vincitore del Premio Vallesina 2021 per la Ricerca. Relatore dell’incontro sarà anche il dottor Daniele Aucone, primario di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale Profili di Fabriano. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming venerdì alle 19, sulle pagine Facebook della biblioteca La Fornace e del Comune di Maiolati Spontini.

In apertura i saluti del sindaco Tiziano Consoli e dell’assessora ai Servizi sociali Beatrice Testadiferro. Edoardo Borgiani ha frequentato dal 2004 al 2009 il liceo scientifico tecnologico Leonardo da Vinci di Jesi. Nel 2012 Ha conseguito la laurea triennale in ingegneria biomedica alla seconda facoltà di ingegneria di Bologna e nel 2015 la laurea magistrale con 110 su 110 nella medesima facoltà. Nel 2015 ha iniziato la tesi di dottorato al Charité Universitaetsmedizin Berlin e studiato tramite le tecnologie informatiche i meccanismi che concorrono alla rigenerazione delle fratture ossee. Oggi Edoardo ha completato il suo dottorato a Berlino e prosegue la sua avventura nel mondo accademico con un post-dottorato in Belgio, con un progetto congiunto tra l’università di Liegi e l’università Cattolica di Leuven. A tenere la conferenza con Borgiani sarà il dottor Aucone, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Politecnica della Marche di Ancona e specializzato in Ortopedia e Traumatologia. A Boston ha approfondito gli studi in Ortopedia pediatrica e a Berlino quelli di Ortopedia protesica di anca e ginocchio. Ha effettuato esperienze in chirurgia traumatologica ed elettiva, con particolare riferimento alla chirurgia protesica articolare. Nelle Marche ha diretto l’ambulatorio di Ortopedia oncologica.

L’edizione di quest’anno del Premio Vallesina verrà trasmessa lunedì prossimo in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Premio Vallesina.



© Riproduzione riservata