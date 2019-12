Senigallia, 7 dicembre 2019 - Lucio Pasquini, delegato slow food di Senigallia, propone una serata alla scoperta dei grandi vini delle Marche e non solo, aperta a tutti. L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre alle 20,30 al Pasquini coffee wine bar di Senigallia, in via Carducci 3, ma le iscrizioni si aprono oggi perché i posti sono limitati a 24 (071 7928652). Il programma prevede la degustazione di quattro grandi vini, di cui tre marchigiani della cantina Mazzola di Senigallia, piccolo gioiello di enologia marchigiana.

In particolare saranno degustati Ancestrale Brut nature 2017 spumante cremoso e nocciolato, GlaRus Marche bio Igp 2017 di finezza opulenta e infine il Sangvineto Lacrima di Morro d’Alba Doc Superiore 2016, vino balsamico, netto e profondo, con straordinari sentori floreali. Inoltre sarà proposto uno straordinario vino siciliano, il Vrignolo Igp 2018 della cantina Feudo Tudia di Castellana Sicula del marchese Vincenzo De Gregorio e di sua moglie Gila, calice con trama olfattiva eterna e dai profumi vertiginosi: uno dei vini naturali più interessanti in Italia. In abbinamento ci saranno le eccellenze del norcino e macellaio «Furcinon» di Senigallia, custode della tradizione, ovvero i salumi e la carne cotta a bassa temperatura, e inoltre i prelibati formaggi Fontegranne.