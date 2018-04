Chiaravalle (Ancona), 27 aprile 2018 - A Chiaravalle l’ultima “domenica in biblioteca” sarà sotto il segno dell’archeologia. Visita guidata domenica della mostra permanente “Dal villaggio all’Abbazia” e presentazione del libro “Quando Lara Croft arrossì” di Isabella Marchetta. Una giornata dedicata alla scoperta, allo studio e all’esposizione dei reperti archeologici rinvenuti dal 2015 sotto il chiostro dell’abbazia di Santa Maria in Castagnola e in altre zone del centro storico (FOTO).



Dalle 16.30, in più turni e previa prenotazione gratuita a partire dalle 16 nellla stessa Biblioteca, sarà possibile visitare la mostra archeologica permanente “Dal villaggio all’abbazia”: un autentico viaggio nel tempo, dai frammenti della tarda Età del Bronzo alle tracce delle epoche successive, per ricostruire la storia del nucleo originario di Chiaravalle. Tutto ciò con la preziosa guida di ArcheoLab, la cooperativa che in questi anni – con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e con il finanziamento del Comune – ha analizzato e parzialmente ricomposto i resti rinvenuti, curandone anche l’allestimento museale.



Alle 17.15 la Sala Piumini ospiterà la presentazione del libro “Quando Lara Croft arrossì” (Altrimedia, 2017) di Isabella Marchetta, archeologa lucana che svelerà: che cosa pensa un archeologo quando spennella uno scheletro in mezzo alle ruspe? Come vive quando si trasferisce di paese in paese seguendo un cantiere itinerante?

E come si muove negli ambienti in cui viene visto, e ufficialmente designato, come interferenza? L’archeologia dei nostri tempi si mostra in tutta la propria varietà quotidiana tanto da far impallidire Lara Croft: le sue avventure di pistole e tesori nulla sono di fronte alla complessità della vita di un archeologo, che sfida il mondo intero e i suoi ritmi frenetici con una lezione di intelligente lentezza. Interverrà anche Viviana Antongirolami, presidente di ArcheoLab.

La straordinaria scoperta storica e archeologica di Chiaravalle ha retrodatato di due millenni le origini della città di Maria Montessori e l’impegno profuso per la sua fruibilità pubblica.