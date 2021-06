Morro d’Alba (Ancona), 23 giugno 2021 - il borgo di Morro d’Alba è pronto a tingersi del colore rosso della passione per la Notte Romantica dei borghi più belli d’Italia. Si tratta della sesta edizione della manifestazione nazionale più importante del prestigioso Club dei Borghi più belli d’Italia, tutta dedicata all’amore e al romanticismo. Il prossimo finesettimana sarà ricco di iniziative tra cui una romantica passeggiata musicale, come anteprima, venerdì.

Quest’anno il tema scelto dal Club è l’Amore per l’Arte, e il romantico camminamento di ronda la Scarpa, unico in Europa, dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato, si trasformerà in una vera e propria galleria d’Arte, in cui si esibiranno poeti, musicisti ed esporranno le loro opere, pittori e scultori, per realizzare una mostra diffusa in tutto il centro storico. Gli autori delle opere in mostra sono: i pittori Manuela Testaferri, Domenico Di Meco, Emanuele Sassaroli, Romina Ragaglia, lo scultore ligneo Leonardo Longhi e lo scultore del ferro Cristiano Dellabella.

Il ricco programma del weekend, avrà come anteprima il venerdì con la romantica passeggiata musicale lungo il camminamento di ronda, reso ancora più affascinante dalle luci delle candele. L’allestimento a tema romantico del centro storico vedrà una panchina dedicata agli innamorati, il pozzo dei desideri e uno spazio destinato ai messaggi romantici da consegnare a chi si ama. Tutti angoli suggestivi che insieme al Camminamento di ronda saranno straordinari sfondi per un selfie da far circolare sui social con #notteromantica2021 e #notteromanticamorrodalba. Nel pomeriggio di sabato e domenica, alle 18.30, l’amore per l’Arte ci condurrà all’ascolto di “Parlami d’Amore”, il reading poetico, organizzato dall’associazione culturale Euterpe, composto dalle opere di diversi autori e accompagnato dalla musica. Sabato si esibiranno i poeti Flavia Scebba, Andrea Ansevini, Andrea Pergolini, Viviana Nobilini, Antonio Cerquarelli, accompagnati dalla chitarra del Maestro Andrea Zampini.

Domenica si potranno ascoltare le composizioni poetiche di Antonio Cerquarelli, Assunta De Maglie, Ilaria Romiti e Gioia Casale. Le musiche saranno curate dal Maestro Massimo Agostinelli. Nel paese del vino Lacrima molti degli appuntamenti del weekend graviteranno intorno al vino. Ci saranno degustazioni in piazza guidate da sommelier dell’Ais Marche Delegazione Jesi e Castelli (sabato 26 dalle 19 alle 24), aperitivi, nei bar, ristoranti, pizzeria e persino in cantina, ma il Lacrima sarà anche il vino che accompagnerà la cena nei ristoranti del borgo.

Non poteva mancare la visita guidata gratuita per conoscere il borgo, un viaggio tra cultura e tradizione. In questo caso, l’affascinante atmosfera serale farà da cornice alla scoperta dei segreti del camminamento di ronda, dei misteriosi sotterranei del castello, fra aneddoti e leggende per svelare l’anima di Morro d’Alba. La visita è prevista sia per sabato che per la domenica 27, dalle 21.30 alle 23. Prenotazione obbligatoria al 328 5487491. Per questo weekend saranno aperti in via straordinaria e notturna, i sotterranei del Museo Utensilia, che custodiscono una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile e la mostra del Maestro della fotografia Mario Giacomelli, dalle 21.30 alle 23.30. Sarà ancora visitabile la mostra Progetto di un delitto organizzata dal Circolo fotografico Ferretti di Jesi, all’auditorium Santa Teleucania. Dopo il tramonto, il borgo si spegnerà illuminandosi d’Amore. Illuminati dalla candele grazie alla collaborazione dell’associazione Armati dell’Antica Marca, sabato sfileranno dame e cavalieri in abiti trecenteschi. Si celebrerà l’Amor Cortese per le vie del borgo, danzando dolci melodie per rivivere l’atmosfera di altri tempi. A mezzanotte gli innamorati si scambieranno il tradizionale bacio e brinderanno rinnovando le loro promesse d’amore, mentre la musica li accompagnerà fino a tarda notte.



