Genga (Ancona), 20 luglio 2021 – Ecco il premio “Dalla Venere alle Veneri 2021”. Ventidue opere selezionate, in mostra al museo di Genga - Arte Storia e Territorio. Il vernissage domenica scorsa. Il premio, ispirato alla statuetta della Venere di Frasassi, è giunto alla sua quarta edizione e richiama artisti da tutto il territorio e dall’estero (in particolare tre artisti dal Kenya). Il vincitore, che sarà proclamato il prossimo 24 ottobre dalla giuria competente, riceverà un premio in denaro della somma di mille euro. La Musa ispiratrice è appunto la Venere di Frasassi, la statuetta risalente al periodo del Paleolitico superiore, ritrovata proprio nel territorio della Gola e conservata nel Museo Archeologico delle Marche. Ma una copia perfetta è esposta al Museo di Genga che ospita il premio.

Nella tradizione storiografica che le riguarda, le Veneri sono state interpretate come idoli o amuleti collegati al culto della fertilità, fabbricati per favorire o proteggere la riproduzione femminile ed utilizzati in occasione di cerimonie e rituali magico-religiosi.

I temi del concorso sono, quindi, legati agli aspetti simbolici della riflessione sulla figura della Venere, intorno a parole chiave come: madre, vita, donna, dea.

Il premio-concorso è stato aperto a tutti gli artisti contemporanei senza limiti di età, sesso, nazionalità e a qualsiasi applicazione artistica. Ogni artista partecipa con una singola opera.

“Il nostro territorio rappresenta il perfetto connubio tra arte, storia e paesaggio - spiega il sindaco di Genga Marco Filipponi - e a rafforzare la tesi secondo cui Frasassi è un luogo magico dove la forza espressiva della Natura incontra la potenza generatrice della vita è il ritrovamento, proprio in questi luoghi, della statuetta della Venere. Dunque, nonostante le difficoltà del momento, siamo davvero orgogliosi di poter proporre ancora una volta questo Premio che vuole essere un omaggio alla vita, in tutte le sue declinazioni, attraverso le opere d’arte che la giuria di qualità ha selezionato”.

“Come amministrazione comunale, siamo lieti di poter comunicare alla cittadinanza, la riapertura del premio di Arte Contemporanea 2021 "Dalla Venere alle Veneri” – aggiunge il vicesindaco e assessore al Turismo e alla Cultura, prof. David Bruffa -. La pandemia che ci ha coinvolto ha purtroppo determinato per molto tempo la chiusura di tutti i musei italiani e la sospensione di questa nobile iniziativa. I miei più sentiti ringraziamenti sono quindi rivolti all'impegno costante e al lavoro certosino dell'associazione La Genga, promotrice dell'evento e alla collaborazione del Consorzio Frasassi. Il numero e l'elevato valore delle opere in concorso, testimoniano un rinnovato interesse rivolto all'arte contemporanea, nonché un ulteriore elemento di valorizzazione del museo Arte Storia Territorio di Genga, un altro piccolo gioiello che contribuisce ad arricchire l'offerta culturale e turistica presente nel nostro territorio”. “Frasassi - conclude il vicepresidente del Consorzio Frasassi Lorenzo Burzacca - è a tutti gli effetti una destinazione turistica che offre in un unico territorio varie ed articolate tipologie di esperienza: da quella escursionistica-ambientale delle Grotte e dei tanti percorsi del Parco, a quella legata al mondo della cultura e dei beni archeologici. Un incentivo per i tanti turisti che specialmente si trovano da queste parti nel periodo estivo, a fermarsi per un periodo prolungato. Così da poter vivere a pieno l’intensità dell’Esperienza Frasassi”. Il concorso ha selezionato 22 opere che sono esposte nel Sala del Territorio del Museo di Genga fino al 24 ottobre quando si svolgerà la premiaione. Tra i finalisti gli artisti kenyani: Kenyaya Peter, Luganje Said, Osore Castro.



© Riproduzione riservata