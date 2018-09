Ancona, 20 settembre 2018 – Aperture straordinarie, iniziative speciali e visite guidate. È fitto il programma del fine settimana dei musei e dei luoghi della cultura statali, dove il 22 e il 23 settembre si celebreranno le Giornate europee del Patrimonio 2018. Per l’occasione alcuni siti apriranno eccezionalmente la sera di sabato: per visitarli basterà pagare la cifra simbolica di 1 euro.

Nelle Marche osserveranno aperture straordinarie la chiesetta di Santa Maria in Portonovo, ad Ancona, la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e la sezione dell’Archivio di Stato di Fano. L’Archivio di Stato di Ascoli, invece, ospiterà un evento molto particolare: ‘Vite scrutate – Fatti e persone tra gli anni Quaranta e Sessanta del Novecento nei documenti della Questura’. Musica protagonista a Macerata con ‘Non ti scordar di me, testimonianze sul grande tenore recanatese Beniamino Gigli’. Ma gli eventi non finiscono qui: di seguito trovate il programma completo.