Osimo, 16 maggio 2018 - L'undicesima tappa del Giro d’Italia arriva oggi a Osimo dove sono attese diecimila persone. Il percorso si snoderà fra l’Umbria e le Marche dove i corridori sono chiamati a scalare il muro di Filottrano, in onore di Michele Scarponi, e nel finale le strade interne di Osimo.

La tappa si disputa su strade di media dimensione e con un manto stradale a tratti usurato. Il via alle 13.20 ad Assisi e l’arrivo in piazza Boccolino a Osimo fra le 17 e le 17.30. Provenendo da Cantalupo a Filottrano, la carovana farà il suo ingresso in territorio osimano all’incrocio di Padiglione alle 16.27, svolterà verso Casenuove fino al PalaBaldinelli per prendere via Striscioni (Gran premio della montagna), Villa, le vie Chiaravallese, Costa del Borgo e Fontemagna (contromano), Guazzatore, don Sturzo (contromano), Polo, Olimpia, Battisti, Tre Archi, via Matteotti e arriverà in piazza del Comune.

Otto i parcheggi per mille e 500 stalli: per la zona sud il parcheggio della chiesa della Misericordia (via Ungheria) e il cimitero Maggiore (via Trento), per la zona centro il San Carlo (via Molino Mensa) e l’area sosta del centro commerciale «La coccinella», per la zona nord il Palabellini, centro commerciale «Le fornaci» e la zona di fronte ad «Acqua e sapone» in via Fagioli. Da lì partono le navette della Tpl ogni quarto d’ora fino al tiramisù oggi dalle 7 alle 15 (ininterrottamente solo quelle per la zona centro) e dalle 18 a mezzanotte e domani dalle 7 alle 20.

A disposizione anche un parcheggio in via Agnelli a Osimo Stazione da dove partiranno ogni 20 minuti due navette della Osimo Servizi dalle 6 a mezzanotte. Le scuole sono chiuse oggi e domani. Tante le forze in campo: un centinaio di volontari, sei ambulanze, forze dell’ordine tra Carabinieri e Polizia di Stato in soccorso anche da fuori Comune, 30 vigili urbani in totale con l’aiuto dei Comuni limitrofi, la Polizia provinciale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la protezione civile e l’Anas.

«E’ un grande evento che vedrà 239 televisioni da tutto il mondo e mille e 500 giornalisti in città – afferma il sindaco Pugnaloni -. Secondo le statistiche il dieci per cento di chi viene per il Giro di solito torna in città: questo Comune ha da sempre investito sul binomio cultura e turismo che ha portato grandi risultati».

DOMANI - La partenza domani verso Imola, dodicesima tappa, avverrà da piazza del Comune a Osimo alle 12.05 per proseguire verso corso Mazzini, via Matteotti, largo Trieste, le vie Guazzatore e d’Ancona e l’Aspio per arrivare alla Montagnola di Ancona alle 12.30 e imboccare la Flaminia verso Falconara Marittima, Marzocca e Senigallia. Il centro storico osimano rimarrà chiuso dalle 8.30 alle 13.30 mentre le altre strade saranno subito riaperte dopo il passaggio della corsa.

Il Coc è stato allestito in Comune e la municipale ha risolto il problema dell’arrivo delle derrate ai locali e dell’assistenza domiciliare ai residenti che ne hanno bisogno. Ci sarà anche una Potes aggiuntiva con medico e infermiere e volontari appiedati oltre all’automedica dell’ospedale. Le vie Guasino e Marcelletta fungeranno da vie di uscita e di emergenza così come via Cialdini usata anche dai carabinieri. Anche Ancona e Falconara si sono attrezzate per affrontare il Giro d’Italia che spesso attraversa le due città costiere.