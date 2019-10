Corinaldo (Ancona), 22 ottobre 2019 - Ha come tema ‘Polvere di Stelle’ la ventiduesima edizione di ‘Halloween - La Festa delle Streghe’ di Corinaldo, in programma sabato e domenica, e poi mercoledì 30 e giovedì 31. Evento clou della manifestazione sarà come sempre il concorso ‘Miss Strega’, che avrà come padrino l’attore Roberto Farnesi. Sabato l’intero centro storico comincerà a riempirsi di spettacoli, laboratori, mercatini e animazioni, con Zucchino, la mascotte della rassegna, a fare da cicerone.

Ci sanno postazioni di street food, taverne, tunnel della paura, torre delle trasformazioni, dark angels e tanti artisti di strada. Alle ore 21 riflettori accesi sugli Shampisti, band che farà cantare e ballare il pubblico con le più belle canzoni italiane degli ultimi decenni. A seguire ‘90 Mania’, uno spettacolo interamente dedicato agli anni Novanta. A fare da colonna sonora alla festa sarà ‘Radio Halloween’, in collaborazione con Radio Studio+.

Domenica spazio alla ‘Halloween Family’. In mattinata (ore 11) ci saranno i «Racconti al femminile», dialogo con Lucia Fraboni e il giornalista Remo Croci, premiato per il romanzo «Femmina» al premio internazionale «Ut Pictura Poesis- Città di Firenze’. Alle ore 20 dj set con Enrico Silvestrin. Mercoledì 30 è il giorno del concorso ‘Miss Strega’, presentato da Antonella Cioccia. La domanda è sempre la stessa: chi sarà la strega del terzo millennio? Padrino della serata, come si diceva, Roberto Farnesi, interprete di film e fiction televisive di successo, come ‘Solo per amore - Destini incrociati’ e ‘Il paradiso delle signore’ Giovedì 31 sarà tempo di ‘Halloween Day’: tutto quello che avete sempre immaginato si trasformerà in realtà.Basta aggiungerci un pizzico di ‘polvere di stelle’. Si annuncia una lunga notte, con ‘Queen on fire-The real Queen Experience’ e la musica selezionata dai dj Claudio Tozzo e Walter Massa, accompagnata dall’animazione targata Mas Flow.

E’ il 1998 quando la Pro Loco di Corinaldo dà il via a quella che in breve diventa la ‘Festa delle Streghe’ made in Italy per eccellenza. L’evento inizia come festa cittadina con una sola taverna aperta, sulla Torre dello Scorticatore. Nel 2000 entra in scena il tunnel della paura. L’anno successivo debutta il concorso, unico nel suo genere, ‘Miss Strega’. Nel 2002 l’ospite d’eccezione e Dario Argento. Non per niente il tema è «La Paura nel cinema». In 60mila prendono d’assalto la cittadina, provenienti da tutt’Italia. Nel 2003 Il Sole 24 ore incorona Corinaldo ‘capitale di Halloween’. Il 2005 è un anno da record: 90.000 visitatori. Nel 2017 Corinaldo è ancora la migliore destinazione europea che celebra Halloween.