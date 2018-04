Jesi (Ancona), 5 aprile 2018 - Un Festival nazionale di 5 spettacoli teatrali organizzati dalla Fita, organizzati in memoria di Carlo Urbani, il medico di Castelplanio morto il 29 marzo di 15 anni fa a Bankok, colpito dal virus della Sars, malattia che aveva contribuito a scoprire e debellare.

A Jesi, nel teatro il Piccolo di San Giuseppe da sabato sera approderanno le compagnie che hanno vinto i migliori festival italiani. Gli spettacoli in gara saranno quattro, grazie alla collaborazione della Fita. Sabato (ore 21,15) si inizierà con ‘O di uno o di nessuno’ di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Marcello Andria. Sul palco la compagnia dell'Eclissi di Salerno. Domenica (ore 21,15) sul palco “Frittole quasi millecinque‘, liberamente ispirato a “Non ci resta che piangere“, drammaturgia e regia di Corrado Visone, compagnia Uomini di mondo di Ischia (Napoli). Sabato 14 aprile (ore 21,15) “Chocolat”, drammaturgia e regia di Roberta Costantini, protagonista la compagnia Costellazione di Formia (LT). Il 15 aprile (ore 21,15) di Luigi Lunari, regia di Stefano Sandroni. Sul palco la compagnia La Corte die folli di Fossano (CN).

IL 27 aprile al Teatro Pergolesi di Jesilo spettacolo fuori concorso“i giusti nel tempo del male”, di Svetlana Broz, regia di Diego Ciarloni, con la compagnia Claet di Ancona.

Carlo Urbani fu una figura di spicco della scienza italiana e ad oggi in tutto il mondo il suo nome è sinonimo di dedizione per l'umanità. Il medico di origini marchigiane, già presidente della sezione italiana di Medici Senza Frontiere, infatti fu il primo a identificare e classificare la Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) o polmonite atipica, la malattia al centro dell'epidemia esplosa in Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003 provocando 775 vittime accertate. La prevendita si è aperta in questi giorni nel circuito ‘Ciao Tickets’.