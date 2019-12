Jesi (Ancona), 28 dicembre 2019 - La piazza si trasforma in una vera pista da ballo sotto le stelle: prima l’esibizione dei maestri e poi la partecipazione del pubblico alle danze più sfrenate. L’idea è di Hemingway caffè che, per l’occasione, da ieri e fino a lunedì compreso accende piazza delle Monnighette di un’atmosfera particolare, natalizia ma non solo. Si inizia nel tardo pomeriggio per proseguire fino alle 22. Tutti gli appassionati di ballo potranno scatenarsi o comunque cimentarsi su una vera pista da ballo di legno la quale ha una superficie di 75 metri quadrati.

Il tutto sotto le stelle e nella bella cornice del centro storico. “Aspetteremo il Capodanno danzando – commenta Davide Zannotti, titolare di Hemingway cafè e ideatore dell’evento che punta a richiamare appassionati anche da fuori città – Questo evento, inserito nel programma Jesi Natale curato dal Comune di Jesi in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini e altri partners prevede da 28 al 30 dicembre in piazza delle Monnighette esibizioni su una vera pista da ballo con quattro note scuole di ballo della zona. Tutti i giorni dalle 18 alle 21.30 i maestri delle varie scuole daranno inizio alle serate, dopodiché saranno a disposizione del pubblico per ballare o provare a ballare. Un modo per vivere qualche ora spensierata in queste festività e in un tempo in cui tutti siamo presi dagli affanni della quotidianità. Speriamo che questa sia solo la prima edizione”. Un vero e proprio invito al ballo, aperto a tutta la città e rivolto ad appassionati e curiosi di tutte le età.

Dopo la prima serata di ieri “Sugar Swing” a cura di alcuni maestri di questo genere e l’invito, ben accolto al pubblico a salire in pedana, il 28 invece sarà la volta di “Pasion Tango Academy” a cura di Matteo Aringoli e Olha Voloshyn. Domenica 29 sul palco salirà “Mundo Latino” a cura di Rupi e Laura.

Lunedì 30 l’iniziativa si chiuderà con il Balletto delle Marche a cura della ballerina jesina, volto noto anche del piccolo schermo, Alice Bellagamba. A presentare la serata clou finale ci sarà Marco Zingaretti. Per scaldarsi in piazza delle Monnighette si potrà anche gustare vin brulè e aperitivi. Ci sarà anche un’area riscaldata in piazza, dove si potrà gustare qualcosa, chiacchierare e osservare i ballerini scatenarsi.

Per informazioni, tavoli e prenotazioni è consigliabile chiamare il numero: 335362984.

Sara Ferreri