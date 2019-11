Jesi (Ancona), 7 novembre 2019 - Torna venerdì 8 novembre "La Cultura Vien Viaggiando”, ciclo di incontri dedicato alle esperienze di viaggio e alla scoperta di posti unici al mondo. Organizzata dal Centro Turistico Giovanile (CTG) “Vallesina” di Jesi, nel 25esimo anno di vita associativa, la rassegna prevede quattro serate dedicate ad altrettanti viaggi in quattro Paesi diversi, raccontati dai viaggiatori attraverso materiale, foto e video prodotto durante la loro esperienza, guidando i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località inconsuete, fuori dalle tradizionali rotte commerciali dove fare turismo spesso significa anche integrazione e solidarietà. L'appuntamento è ogni venerdì, fino al 29 novembre, alle ore 21.15 presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II.

L'iniziativa è stata illustrata in conferenza nella sede municipale, alla presenza dell'assessore al Turismo del Comune di Jesi Ugo Coltorti. «Quattro serate dedicate a quattro località - spiega il presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni - raccontate in prima persona dai viaggiatori attraverso testimonianze, materiali, foto e video che guideranno i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località inusuali, fuori della tradizionali mete turistiche».

Dall'Algeria all'Indonesia, dal Cile alla città di Helsinki: immagini, sensazioni ed emozioni dei protagonisti saranno trasmesse al pubblico attraverso il racconto di attimi, gusti forti e sapori pieni dell’avventura e gli oggetti più caratteristici e significativi dei luoghi.

La rassegna vanta il patrocinio del Comune di Jesi, della Regione Marche e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche. Le novità di quest’anno saranno diverse e non mancheranno i consigli utili per il viaggio presentando la scheda tecnica dei Paesi protagonisti durante la serata.