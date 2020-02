Maiolati Spontini (Ancona), 22 febbraio 2020 – Una vera icona del jazz, Enrico Rava, il più noto musicista di jazz italiano sarà lunedì (ore 21,30) al teatro Spontini assieme al gruppo Three Generation, la band del grande batterista Chicco Capiozzo, attualmente in tour con Mario Biondi, Ares Tavolazzi già bassista degli Area grandiosa band di prog italiano e Leo Caligiuri, talentuoso giovane pianista e polistrumentista. Tre generazioni a confronto con lo special guest Enrico Rava per un concerto di grandi passioni.

«Da alcuni anni – spiega Capiozzo – Rava collabora con il nostro trio. Facciamo anche brani originali e con Enrico ci piace rivedere degli standard in maniera del tutto nostra, facendo uscire la nostra personalità. Viene fuori sempre qualcosa di magico perché Enrico come ogni musicista che ha un background forte apporta anche un intervento molto incisivo. Ne viene fuori un concerto molto gradevole che per noi così come per il pubblico diventa qualcosa di unico».

E’ la prima volta per le Marche. Dopo Maiolati la formazione si esibirà la prossima estate in Sardegna e in alcuni festival prestigiosi. «Saranno eseguiti – aggiunge Capiozzo – brani che variano da autori come Miles Davis ( a cui Rava più di tutti si è ispirato, ndr) a Chet Baker quelli che ripercorrono il percorso musicale di Rava che suona tricorno e tromba, brani legati alla sua formazione. In ogni caso la scelta dei brani si concentra su diversi fronti». «Vivo di musica ormai da trent’anni – spiega Capiozzo – , ho girato l’Italia suono molto all’estero per fortuna perché è importante avere un contatto con le altre realtà. Quella marchigiana è molto forte: ci sono teatri bellissimi, posti che non sono mai stati pensati per eventi live e invece molto congeniali come il teatro di Maiolati Spontini. Nelle Marche ci sono tanti appassionati di musica jazz e per noi è un po’ una festa suonare in questa regione».

Capiozzo viene da un lungo tour con Mario Biondi: dall’Havana, invitati dall’ambasciata italiana, ad uno dei più grandi jazz club al mondo il Ronnie Scott di Londra e poi in Germania, in Armenia. E nei prossimi mesi sempre con Biondi volerà in America per un tour negli States. L’evento è organizzato dall’Amat in collaborazione con Hemingway cafè di jesi Le serate saranno precedute da un aperitivo con prodotti genuini esclusivamente del territorio. Per informazioni e biglietti (da 15 a 18 euro): 0731 202944 oppure 335362984 o ancora vivaticket.it.