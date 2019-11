Ancona, 1 novembre 2019 - Specialità gastronomiche e prodotti tipici da tutto il mondo arrivano in città. Fino a domenica 3 novembre tra piazza Cavour e corso Garibaldi (foto) torna per la quinta volta il ‘Mercato Europeo’, che quest’anno ha come slogan ‘Tanti volti per un unico mercato’. La manifestazione organizzata da Confcommercio Marche Centrali e Fiva Confcommercio, in collaborazione con il Comune, è una kermesse capace di attirare decine di migliaia di persone (circa 50mila lo scorso anno).

Merito di una proposta che definire variegata è un eufemismo. Basti citare i paesi partecipanti. Per l’Europa, oltre all’Italia (con diverse regioni rappresentate), ci sono, Ungheria, Regno Unito, Austria, Francia, Spagna, Irlanda, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio e Finlandia. Ma, a dispetto del titolo, la rassegna ospita anche Paesi extra europei: Usa, Israele, Argentina, Russia, India, Tibet, Tunisia, Brasile, Messico, Argentina e Perù. Ben 91 gli espositori. Sul fronte nazionale ci sono la Liguria (liquori, focaccia, pesto e dolci), il Sud Tirolo (speck e specialita altoatesine), la Toscana (lampredotto, carni e funghi), la Puglia (olive, pane), l’Emilia Romagna, la Sicilia (dolci e fritti), la Valle d’Aosta, il Piemonte (salumi, formaggi e miele), l’Abruzzo (arrosticini), la Sardegna (cucina tipica) e naturalmente le Marche (formaggi, salumi e olive all’ascolana).

Sul fronte internazionale si va dai dolci tipici americani all’asado argentino, dal brezen, dai dolci e dai salumi austriaci alla picanha, dalla paella valenciana ai churros e churritos, dai formaggi e cioccolate svizzere alle birre irlandesi, ceche e bavaresi. Non manca l’artigianato artistico, con prodotti come le ceramiche turche e spagnole, l’ambra e l’argento del Baltico, i tessuti e i servizi da tè inglesi, cappelli e guanti francesi, foulard in bamboo, artigianato peruviano e finlandese.

La rassegna si ingrandisce, visto che piazza Cavour sarà coinvolta anche nel lato sud, oltre che al lato nord e al tratto che prosegue lungo corso Mazzini, abitualmente riservato agli autobus. Gli stand saranno aperti nei tre giorni dalle 9 a mezzanotte. Aperto (fino alle 21) sarà anche il mercato degli ambulanti di corso Mazzini. Ci saranno anche i dehors dei locali di corso Mazzini, che hanno avuto una speciale deroga. Il sindaco Valeria Mancinelli parla di "iniziativa grande e importante di per sé, ma anche perché è inserita in un sistema di eventi". Non per niente Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio, sottolinea che "la manifestazione è la prima delle iniziative natalizie in città, e ospita espositori che, dopo Ancona, parteciperanno ai vari mercatini di Natale europei".

© Riproduzione riservata