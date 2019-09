Senigallia (Ancona), 24 settembre 2019 - Senigallia Città della Fotografia apre una nuova stagione di grandi mostre. Proseguendo sul filone delle esposizioni a carattere internazionale, che hanno portato tra gli altri al successo della mostra di Robert Doisneau lo scorso anno e di quella di Alexander Rodchenko della scorsa primavera, sulla spiaggia di velluto sta per arrivare una mostra interamente dedicata ad Oliviero Toscani, il grande fotografo pubblicitario italiano, oggi 77enne, divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi scatti sui più prestigiosi giornali e riviste e per le sue compagne pubblicitari per grandi brand internazionali.

L’amministrazione Comunale è alle battute finali per mettere a punto gli ultimi dettagli e se tutto andrà come previsto, il taglio del nastro avverrà il prossimo 25 ottobre. La mostra, che sarà ospitata nelle sale espositive di Palazzo del Duca, proprio come quella di Robert Doisneau, resterà aperta fino ad inizio 2020, inserendosi così a tutti gli effetti anche nel calendario delle manifestazioni per il Natale. L’evento, organizzato dal Comune di Senigallia, è stato possibile grazie alla collaborazione con la Cna e un contributo della Camera di Commercio di Ancona.



Anche se sono ancora da definire i dettagli dell’esposizione, che comunque rappresenta una esclusiva per tutto il centro Italia, la mostra ripercorrerà i principali scatti del maestro della fotografia pubblicitaria. Celebri le campagne realizzate tra gli altri per Chanel e Fiorucci così come sono passate alla storia le collaborazioni con le riviste di moda come Vouge, Elle e il settimanale tedesco Stern.

«Si tratta di un evento che stiamo concretizzando, non è ancora fatta ma ci siamo quasi – dice il sindaco Maurizio Mangialardi – si tratta di una grande opportunità perchè si sposa perfettamente con il filone culturale delle grandi mostre fotografiche che abbiamo inaugurato da oltre una anno».

Il riferimento è ovviamente al riconoscimento, da parte della Regione Marche, del marchio di Senigallia Città della Fotografia, arrivato proprio nel 2018. Un riconoscimento che non non significa solo contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni di richiamo internazionale, ma anche l’avvio di un laboratorio regionale permanente. «Senigallia Città della Fotografia è il giusto riconoscimento ad una tradizione fotografica di prestigio che affonda le radici nell’arte del maestro Mario Giacomelli, di Ferruccio Ferroni e della scuola del Misa, una peculiarità tutta senigalliese che abbiamo coltivato in questi anni con mostre di grande prestigio».